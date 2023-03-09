Песков о грузинском законопроекте об иноагентах: ничего там Кремлем не вдохновлялось

Песков исключил, что закон об иноагентах в Грузии «вдохновлен Кремлем»

Москва не имеет отношения к законопроекту об иноагентах в Грузии, указал Песков. Ранее в Госдепе заявили, что инициатива, которая привела к протестам в стране, была «вдохновлена Кремлем»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Кремль не имеет никакого отношения к законопроекту «О прозрачности иностранного влияния», который вносили на рассмотрение в грузинский парламент, а затем отозвали из-за протестов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ничего там Кремлем не вдохновлялось. Кремль тут абсолютно не при чем. Практика введения таких законов — первопроходцем здесь стали в конце 1930-х годов США», — сказал он.

Песков указал, что один из вариантов грузинского законопроекта «был очень сильно похож на аналогичный [американский] закон», другой был «мягче по своей сути». Москва не имеет отношения к обоим вариантам.

Песков отметил, что у России «нет отношений с Грузией как таковых», однако ситуация там вызывает волнение, и важно спокойствие на периметре российских границ.

Законопроект об иноагентах парламент Грузии в первом чтении принял 7 марта. В тот же день в стране начались протесты, которые переросли в стычки с полицией и продолжились 8 марта. Митингующие использовали коктейли Молотова, бросали в правоохранителей бутылки и яйца. Полиция применяла для их разгона водометы и слезоточивый газ.

Согласно законопроекту, признавать агентами иностранного влияния должны были некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% доходов поступает из-за рубежа. Их собирались обязать проходить регистрацию.

С критикой инициативы выступили президент республики Саломе Зурабишвили, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Госдепартамент США. Они отметили, что документ несовместим с планами Грузии по евроинтеграции. Госдеп также заявил, что документ был «вдохновлен Кремлем».

Утром 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» решила отозвать из парламента законопроект, поскольку он вызвал разногласия в обществе. Партия назвала ложным навешивание на документ «российского ярлыка» и добавила, что позднее попытается заново донести до общества цель законопроекта.

Несмотря на данное решение, оппозиция заявила, что продолжит протесты вечером 9 марта. Они обосновали это тем, что хотят ясности относительно процесса отзыва законопроекта и освобождения задержанных в ходе протестов. По данным МВД Грузии, в оба дня были задержаны по 66 человек.