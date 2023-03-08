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МВД Грузии сообщило о 66 задержанных после акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии: в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах задержали 66 человек
В МВД Грузии сообщили о 66 задержанных на прошедшей накануне акции против закона об иностранных агентах. Также в ведомстве сообщили о 50 полицейских, пострадавших в результате столкновений с протестующими
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси на акции протеста против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», принятого парламентом в первом чтении, задержали 66 человек. Об этом сообщает МВД Грузии.

На задержанных оформили административные протоколы за сопротивление полиции (ст. 173 Административного кодекса) и мелкое хулиганство (ст. 166). Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 353 (нападение на полицейского, служащего специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение) и ст. 187 (повреждение или уничтожение вещей).

Накануне в МВД сообщили, что при столкновениях с протестующими пострадали полицейские. Силовики утверждали, что акция «вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания» и приняла насильственный характер. Против протестующих применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сегодня власти сообщили о 50 пострадавших полицейских.

7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Его, как и проект «О регистрации иностранных агентов», внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта», и основатели движения «Сила народа». Первый вариант предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию.

МВД Грузии сообщило о 66 задержанных после акции протеста в Тбилиси
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Представители оппозиции уверены, что законопроекты ограничат деятельность независимых НПО и журналистов. В конце февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что заблокирует принятие закона, если инициативу одобрит парламент. Оппозиция объявила о новых акциях протеста 8 марта.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Грузия МВД протесты «иностранный агент»
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