В Грузии отозвали ставший причиной протестов законопроект об иноагентах

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Правящая партия «Грузинская мечта» совместно с общественным движением «Сила народа» приняла решение отозвать из парламента законопроект об иноагентах, сообщает «Рустави2».

«Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок», — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что депутаты провели консультации о судьбе данного проекта, который вызвал разногласия в обществе и привел к двухдневным протестам в Тбилиси. Как считают в партии, «машина лжи» представила законопроект «в негативном свете» и ввела «в заблуждение» часть населения. Кроме того, на инициативу наложили «ложный ярлык «российского закона». Власти в этой ситуации должны обеспечить «спокойствие» страны и ее продвижение на пути к «европейской интеграции», отметили в «Грузинской мечте».

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Партия сообщила, что в будущем планирует «лучше» и детальнее разъяснить цель законопроекта и важность обеспечения «прозрачности иностранного влияния» в стране.

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