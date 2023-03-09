В Грузии отозвали ставший причиной протестов законопроект об иноагентах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
«Голубой океан» для банков: как решить проблему кредитов для МСП Pro, 09:43
Курс биткоина обновил минимум с середины февраля и снизился до $21,6 тыс. Крипто, 09:40
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:40
В Чите из-за взрыва газа в многоэтажном доме рухнули два этажа Общество, 09:38
Суд в США выдал ордер на арест «самолета «Роснефти» стоимостью $25 млн Политика, 09:30
В Грузии отозвали ставший причиной протестов законопроект об иноагентах Политика, 09:23
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Раковка Политика, 09:21
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Власти Липецкой области опровергли работу системы ПВО в регионе Общество, 09:17
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 09:17
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу Pro, 09:14
Медведев назвал публикации о «Северных потоках» «низкорейтинговой шнягой» Политика, 09:14
Пригожин рассказал про взятие ЧВК «Вагнер» Дубово-Василевки Политика, 09:06
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших из-за взрывов Политика, 09:03
Виноделы Крыма предупредили о росте цен из-за доставки через ДНР Бизнес, 09:00
Политика ,  
0 

В Грузии отозвали ставший причиной протестов законопроект об иноагентах

Правящая партия Грузии: законопроект об иноагентах отозван из парламента
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая партия «Грузинская мечта» совместно с общественным движением «Сила народа» приняла решение отозвать из парламента законопроект об иноагентах, сообщает «Рустави2».

«Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок», — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что депутаты провели консультации о судьбе данного проекта, который вызвал разногласия в обществе и привел к двухдневным протестам в Тбилиси. Как считают в партии, «машина лжи» представила законопроект «в негативном свете» и ввела «в заблуждение» часть населения. Кроме того, на инициативу наложили «ложный ярлык «российского закона». Власти в этой ситуации должны обеспечить «спокойствие» страны и ее продвижение на пути к «европейской интеграции», отметили в «Грузинской мечте».

В Грузии отозвали ставший причиной протестов законопроект об иноагентах
Video

Партия сообщила, что в будущем планирует «лучше» и детальнее разъяснить цель законопроекта и важность обеспечения «прозрачности иностранного влияния» в стране.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Теги
Грузия иноагенты протесты
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter