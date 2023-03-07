Полиция применила слезоточивый газ на акции против закона об иноагентах в Тбилиси

Спецназ применил слезоточивый газ и водометы на акции у парламента Грузии

Полиция разгоняет участников акции протеста против закона об иноагентах, принятого в первом чтении

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У здания парламента Грузии в Тбилиси начались столкновения между сотрудниками полиции и протестующими против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», передает Rustavi 2.

Interpressnews сообщает, что против участников акции применили слезоточивый газ, а также, по данным «Sputnik Грузия», перцовый спрей и водометы. Сотрудники правоохранительных органов не дают протестующим подойти к входу в здание. На проспекте Руставели перекрыто движение, недалеко размещен спецназ. Из здания эвакуируют депутатов, пишет «Sputnik Грузия».

На заседании 7 марта парламентарии в первом чтении приняли грузинскую версию закона, объявляющего неправительственные организации и часть СМИ «агентами иностранного влияния». Согласно документу, таковыми будут считаться юридические лица, источником 20% годового дохода которых является «иностранная сила». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.

Авторами законопроекта стали депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Они считают, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является «влияние на формирование общественного мнения». Оппозиция уверена, что этот законопроект основан на российском законе и он ограничит деятельность независимых НПО и журналистов. После этого «Сила народа» решила внести в парламент альтернативный проект «О регистрации иноагентов», который является аналогом американского.

Оба документа раскритиковала и президент Саломе Зурабишвили. Выступая на трибуне ООН 6 марта, она сказала, что законопроекты «будут крайне вредны для демократической трансформации нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и, собственно, пути нашей евроинтеграции», передает «Грузия Online».

Обеспокоенность по поводу планов руководства Грузии выражали власти стран Запада, в частности США. «Мы глубоко озабочены потенциальными последствиями этого закона для свободы слова и демократии в Грузии», — говорил представитель Госдепа Нед Прайс. Посол США в Грузии Келли Дегнан призывала парламентариев отозвать закон, так как он «окажет разрушительное влияние на организации», работающие в стране.