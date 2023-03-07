Спецназ применил слезоточивый газ и водометы на акции у парламента Грузии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 16:13
ЕС впервые введет санкции против россиян за нарушение прав женщин Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:07
США заявили о падении импорта российского дизтоплива в ЕС на 96% Политика, 21:05
Die Zeit узнала о яхте с шестью подрывниками «Северных потоков» Политика, 21:05
Россиянин одержал победу в бою с экс-чемпионом мира по боксу Спорт, 21:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:01
Белый дом отказался комментировать новые данные по «Северным потокам» Политика, 20:50
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Путин обсудил с Балицким статус батальона Судоплатова Политика, 20:47
МИД Украины назвал слова Лукашенко о Зеленском актом бессилия Политика, 20:40
Гладков обратился в Минобороны после жалоб мобилизованных из региона Политика, 20:35
Спецназ применил слезоточивый газ и водометы на акции у парламента Грузии Политика, 20:34
Власти Германии приняли к сведению данные NYT по «Северным потокам» Политика, 20:31
Москалькова заявила об отказе Киева от согласованной формулы обмена Политика, 20:22
В Грузии в первом чтении приняли законопроект об иноагентах Политика, 20:18
Политика ,  
0 

Спецназ применил слезоточивый газ и водометы на акции у парламента Грузии

Полиция применила слезоточивый газ на акции против закона об иноагентах в Тбилиси
Полиция разгоняет участников акции протеста против закона об иноагентах, принятого в первом чтении

Спецназ применил слезоточивый газ и водометы на акции у парламента Грузии
Video

У здания парламента Грузии в Тбилиси начались столкновения между сотрудниками полиции и протестующими против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», передает Rustavi 2.

Interpressnews сообщает, что против участников акции применили слезоточивый газ, а также, по данным «Sputnik Грузия», перцовый спрей и водометы. Сотрудники правоохранительных органов не дают протестующим подойти к входу в здание. На проспекте Руставели перекрыто движение, недалеко размещен спецназ. Из здания эвакуируют депутатов, пишет «Sputnik Грузия».

На заседании 7 марта парламентарии в первом чтении приняли грузинскую версию закона, объявляющего неправительственные организации и часть СМИ «агентами иностранного влияния». Согласно документу, таковыми будут считаться юридические лица, источником 20% годового дохода которых является «иностранная сила». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.

Авторами законопроекта стали депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Они считают, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является «влияние на формирование общественного мнения». Оппозиция уверена, что этот законопроект основан на российском законе и он ограничит деятельность независимых НПО и журналистов. После этого «Сила народа» решила внести в парламент альтернативный проект «О регистрации иноагентов», который является аналогом американского.

Оба документа раскритиковала и президент Саломе Зурабишвили. Выступая на трибуне ООН 6 марта, она сказала, что законопроекты «будут крайне вредны для демократической трансформации нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и, собственно, пути нашей евроинтеграции», передает «Грузия Online».

Читайте на РБК Pro
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Вернуться в компанию, из которой вы ушли: четыре за и три против
Снуп Дог и пузырь: что погубило первого киберспортивного «единорога»
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ

Обеспокоенность по поводу планов руководства Грузии выражали власти стран Запада, в частности США. «Мы глубоко озабочены потенциальными последствиями этого закона для свободы слова и демократии в Грузии», — говорил представитель Госдепа Нед Прайс. Посол США в Грузии Келли Дегнан призывала парламентариев отозвать закон, так как он «окажет разрушительное влияние на организации», работающие в стране.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Грузия Тбилиси парламент иностранные агенты
Материалы по теме
Грузинские депутаты подрались на рассмотрении проекта об иновлиянии
Политика
США назвали акт об «иновлиянии» в Грузии угрозой для интеграции в ЕС
Политика
В Грузии в первом чтении приняли законопроект об иноагентах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter