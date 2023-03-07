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Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах
Закон об иноагентах прошел первое чтение в парламенте Грузии, его критикуют в США и Евросоюзе. В Тбилиси прошли столкновения с полицией. Президент пообещала наложить вето, но его могут преодолеть
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иностранных агентах и пообещала наложить на него вето, если документ будет принят в парламенте республики. Она опубликовала обращение в Facebook (владелец сети Meta Platform признана экстремистской и запрещена в России).

«Это произойдет не сегодня и не завтра, но законопроект должен быть отозван [из парламента Грузии]», — сказала она.

Она опубликовала обращение из США, стоя на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке. Президент указала, что позади нее символ того, за что грузинские граждане всегда боролись, Грузия видит свое будущее в Европе и «никому не позволит отнять это будущее».

«Никто не имеет права устраивать ловушку. Этот закон никому не был нужен», — заявила она.

Парламент Грузии может обойти президентское вето. В частности, так произошло в сентябре прошлого года, когда большинством голосов депутатов парламента Грузии был принят критикуемый Евросоюзом «закон о прослушке» — за преодоление высказались 68 человек, против — 20.

Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах
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В Тбилиси проходят протесты против законопроекта со столкновениями между демонстрантами и полицейскими, применены «коктейли Молотова». МВД Грузии сообщило о пострадавших. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы, нескольких демонстрантов задержали.

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Госдепартамент США на фоне сообщений о попытке разогнать протестующих отметил, что Вашингтон поддерживает тех, кто мирно выражает протест, что является универсальным правом каждого человека. «Мы продолжим следить за ситуацией на местах в Грузии, но наш посыл заключается в том, что мирным демонстрантам должно быть позволено свободно выражать свои права. Это право народа Грузии», — добавил представитель ведомства Нед Прайс.

Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. Документ предполагает, что в республике будут считать иноагентами тех юридических лиц, источником 20% годового дохода которых стали «иностранные силы». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Грузия иноагенты Саломе Зурабишвили
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