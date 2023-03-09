И как их решение повлияет на живущих в стране россиян и отношения Тбилиси с Западом

Почему власти Грузии решили отозвать законопроект с «российским» ярлыком И как их решение повлияет на живущих в стране россиян и отношения Тбилиси с Западом

В Грузии протесты, вызванные принятием в первом чтении законопроекта об иноагентах, вынудили правящую партию отозвать его. Как ситуация будет развиваться дальше и грозит ли она находящимся в стране россиянам, разбирался РБК

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Как правящая партия объяснила отзыв законопроекта

Утром 9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и общественное движение «Сила народа» сообщили о принятом ими решении отозвать из парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния», хотя двумя днями ранее премьер-министр Иракли Гарибашвили говорил, что закон необходим для укрепления национального суверенитета. Его одобрение в первом чтении во вторник, 7 марта, спровоцировало массовые акции протеста, которые продолжались два дня — 7 и 8 марта.

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», — говорится в заявлении «Грузинской мечты» и «Силы народа». — Как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок».

Протесты против закона проходили у здания парламента на центральной улице Тбилиси — проспекте Руставели. Оба дня протестующие перекрывали движение по проспекту. Оценки численности участников акции колеблются в диапазоне от 10 тыс. до 40 тыс. человек, согласно данным «Спутник-Грузия» и портала JAMnews. 8 марта протесты продолжались до раннего утра. Оттесненные ночью спецназом от парламента протестующие перекрыли набережную Куры.

По данным МВД республики, 8 марта собравшиеся вели себя агрессивно — повредили защитные заграждения у парламента, входные двери и оконные решетки, разбили окна, а также швыряли в здание и двор парламента камни, повредили несколько полицейских машин. Однако оппозиция настаивает на мирном характере акций, обвиняя власти в провокации. Лидер оппозиционной «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что на акции были провокаторы, целью действий которых было оправдание применения сил спецназа.

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По данным МВД, в ходе двухдневных беспорядков пострадали десять полицейских, 133 участника акций были задержаны. Акция 8 марта стала одной из самых массовых за последние годы, превзойдя, по оценкам очевидцев, по численности и антироссийские протесты 2019 года, и прошлогодние акции солидарности с Украиной и против политики властей, отказывающихся поддержать санкции в отношении России. При этом противники закона прекращать акции не собираются. Нужна ясность относительно того, как правящая партия намерена отозвать этот закон, а также освобождение задержанных, сказал представитель одной из парламентских партий, «Гирчи — больше свободы», Цотнэ Коберидзе.

Как закон усложнил бы деятельность НКО

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был внесен на рассмотрение парламента движением «Сила народа» (группа депутатов, которые в 2022 году вышли из правящей «Грузинской мечты», но по-прежнему входят в парламентское большинство; в СМИ это объединение называют антизападным). Он предполагал, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны были бы пройти обязательную регистрацию; если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и Минюст получит право начать в их отношении расследование. Во вторник законопроект поддержали 76 депутатов из 139 — исключительно представители правящего большинства.

Вместе с законопроектом «О прозрачности» «Сила народа» внесла законопроект «О регистрации иноагентов». Этот законопроект называли в грузинских СМИ американским, поскольку он близок по смыслу к Закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятому в США в 1938 году. В этом законопроекте статус иноагента предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения — задержка регистрации или отказ от нее — чреваты не только административным, но и уголовным наказанием: физическим лицам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. По плану движения парламент должен был рассмотреть оба законопроекта, после чего они были бы направлены на оценку Венецианской комиссии Совета Европы, а окончательно принят был бы тот законопроект, который комиссия одобрила бы.

«Этот законопроект направлен на то, чтобы оставить беззащитными детей и женщин, подвергшихся насилию; людей с ограниченными возможностями, меньшинства, ученых, рабочих и молодежь <...> заглушить голос людей, живущих на периферии страны, которые могут сообщать о своих проблемах только через независимые СМИ», — говорилось в февральском заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии, которая также утверждала, что законопроект стал ответом на многочисленные факты насилия, коррупции, беззакония и произвола в исполнении законов, которые гражданское общество и критически настроенные СМИ изучают и обнародуют. Эту позицию разделяли большинство действующих в Грузии НКО.

С обретения независимости в 1991 году Грузия стала главным получателем помощи от США в Европе и Евразии, указано в отчете конгресса США за 2021 год. В 1990-х страна получала в среднем $96 млн в год, в 2000-х, до военных событий 2008 года, — $135 млн в год, а после военного конфликта объем помощи был увеличен. В 2008–2009 финансовых годах республика получила помощь США по различным направлениям в объеме $1,04 млрд. С 2010 по 2016 год Грузия получала до $77 млн, с 2017 года — до $123 млн в среднем. На 2020 год было запланировано предоставление ей $120 млн по линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID).

Азиатский банк развития (Asian Development Bank) в опубликованном в 2020 году обзоре состояния гражданского сектора в Грузии указывал, что в стране нет специального законодательства о некоммерческих или неправительственных организациях, а регистрируются они в общем реестре компаний, и по состоянию на начало 2019 года в нем состояло 12,8 тыс. некоммерческих организаций. При этом абсолютное большинство таких организаций в своей работе опираются на зарубежное финансирование.

Неправительственные организации и выходцы из них играли активную роль не только в «революции роз» 2003 года, когда к власти пришел Михаил Саакашвили, но и в 2012 году, когда выборы выиграла правящая сейчас «Грузинская мечта», отмечается в исследовании банка. В первом случае НКО активно критиковали ситуацию в стране, а после революции вошли в первое правительство, во втором случае — помогли провести и подготовить выборы так, что результаты были приняты обществом, указывает банк.

Угрожает ли ситуация переехавшим россиянам

С момента появления информации о разработке законопроекта об иноагентах представители НКО и критикующие его политики начали называть его «российским законом», указывая на то, что власти копируют российский опыт. «Попытки принять этот российский законопроект наносят удар не только по независимым организациям гражданского общества и критически настроенным СМИ, но и по самому народу Грузии», — указывала Ассоциация молодых юристов.

Однако опрошенные РБК эксперты не ожидают, что все эти события как-то осложнят пребывание в Грузии россиян, приехавших после начала спецоперации на Украине и осенней мобилизации. По данным президента Грузии Саломе Зурабишвили, в сентябре прошлого года в страну въехало более 700 тыс. россиян, около 100 тыс. остались.

«На релокантов это повлиять не должно никоим образом. Все-таки в Грузии осталась та их часть, которая оппозиционно настроена к российским властям. С ними у грузин в принципе не должно быть проблем. Также там проживают политически нейтральные, не ангажированные люди, на которых все это также не должно сказаться», — сказал РБК армянский политолог, специалист по Грузии Джонни Меликян. «На релокантах нынешняя ситуация, думаю, не скажется никак. Есть в Грузии часть политических элит, которая использует российский фактор в политической борьбе, — порой и «Грузинская мечта» обвиняет некоторых представителей оппозиции в том, что они работают на Москву. Такие обоюдные обвинения активно используются с обеих сторон и уже стали нормой», — сказал РБК грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

Изменятся ли отношения Грузии с Западом

Грузинский законопроект об иноагентах вызвал жесткую критику со стороны руководства Европейского союза, США, стран Европы. Посольство США во вторник назвало одобрение законопроекта «черным днем грузинской демократии». Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 7 марта заявил, что законопроект несовместим с ценностями Европейского союза. В четверг представительство Европейского союза в Грузии приветствовало заявление об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и призвало всех политических лидеров Грузии к диалогу и проевропейским реформам.

Тбилиси необходимо провести реформы по 12 приоритетным направлениям, чтобы получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. Заявку на вступление Тбилиси направил в прошлом году, однако, в отличие от Украины и Молдавии, статус кандидата страна не получила, в том числе из-за политических проблем.

Кризис в отношениях властей Грузии с западными партнерами не новый, нынешняя ситуация в некотором смысле его усугубила, отзывом законопроекта власти пытаются показать, что они конструктивно настроены и слышат мнения своих граждан и партнеров, говорит Меликян. При этом всю ситуацию, по его мнению, следует рассматривать как часть нового сезона политической борьбы в стране — следующие парламентские выборы (наиболее важные за последние десять лет) пройдут в октябре 2024 года, так что у власти и оппозиции остается полтора года, чтобы подготовиться к кампании, капитализировав нынешние настроения.

«Приняв закон об иноагентах, «Грузинская мечта» хотела показать, что у активно финансируемых Западом НКО нет того же уровня легитимации, что и у правительства, а единственный легитимный орган в стране — это парламент, где большинство принадлежит «Грузинской мечте». Власти хотят быть более свободными в своих решениях, а не смотреть исключительно на Запад, как это было 15 лет назад», — объясняет возможную логику «Грузинской мечты» Сихарулидзе. Отзыв законопроекта, по его словам, можно объяснить либо тем, что «Грузинская мечта» договорилась с Западом, что-то у него выторговав в обмен на уступки, либо тем, что власти поняли: они допустили ошибку.

«Проблема «Грузинской мечты» в ее непоследовательности — сначала она принимает решение, потом делает шаг назад, потом говорит, что это было ошибкой, и принимает то же самое решение. В этом смысле Михаил Саакашвили был более последователен», — заключает эксперт.