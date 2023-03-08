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В Тбилиси началась новая акция протеста из-за закона об иноагентах

В Тбилиси началась новая акция протеста из-за закона об иноагентах

В Тбилиси началась новая акция протеста из-за закона об иноагентах
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В Грузии продолжаются протесты из-за одобренного накануне парламентом в первом чтении законопроекта об иноагентах.

В Тбилиси проходит женский марш, протестующие движутся по проспекту Шота Руставели от площади первой Республики к зданию парламента. Как пишет Paper Kartuli, в акции участвуют порядка 5 тыс. человек. По данным «Sputnik Грузия», марш проходит еще в 10 грузинских городах.

Ambegi.ge сообщает, что в парламенте готовятся к митингу, который состоится в 19:00 по местному времени (18:00 мск). Проспект Руставели перекрыт, депутаты уже находятся в здании парламента, мобилизованы полицейские. Митингующие уже начали собираться, они несут к зданию флаги Грузии и Евросоюза.

7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Его, как и проект «О регистрации иностранных агентов», внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Первый вариант предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию.

Вечером напротив парламенты страны прошла акция протеста. На митинге, по данным грузинского МВД, задержали 66 человек. Протесты переросли в столкновения с полицией, та применила против протестующих водометы и слезоточивый газ.

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Грузинская оппозиция считает, что закон об иностранных агентах ограничит деятельность независимых НПО и СМИ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон, если инициативу одобрит парламент. В Евросоюзе заявили, что закон не соответствует европейским стандартам и противоречит заявленной Грузией цели по вступлению в ЕС. 

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе 8 марта сообщил, что парламент отправил вызвавший споры закон на проверку в Венецианскую комиссию Совета Европы. Он уточнил, что заключение будет получено только через несколько месяцев, и только тогда продолжится обсуждение законопроекта в парламенте.

Теги
Грузия Тбилиси протесты иноагенты
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