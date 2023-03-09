Протесты в Тбилиси от штурма парламента до разгона водометом. Фото

Протесты в центре Тбилиси продолжались два дня и сопровождались попыткой штурма парламента и столкновениями с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и водометы. В итоге 9 марта депутаты сообщили об отзыве законопроекта, но оппозиция намерена продолжить протесты

Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси 7 марта, в этот день в первом чтении был принят законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Согласно ему предлагалось создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.

Законопроект предполагает, что неправительственные организации и часть СМИ могут стать «агентами иностранного влияния», если источником 20% годового дохода их юрлиц является «иностранная сила». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.

Авторами законопроекта об иновлиянии стали депутаты партии «Сила народа», которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиция заявила, что этот документ основан на российском законе и он ограничит деятельность независимых НПО и журналистов. После этого «Сила народа» решила внести в парламент альтернативный проект «О регистрации иноагентов», который является аналогом американского.

Президент Саломе Зурабишвили раскритиковала оба документа. По ее мнению, законопроекты «будут крайне вредны для демократической трансформации» и евроинтеграции Грузии.

Между собравшимися у здания парламента протестующими и сотрудниками полиции 7 марта произошли столкновения.

Полиция подвезла к зданию парламента на проспекте Руставели водомет. При разгоне протестующих применяли слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы.

На проспекте Руставели было перекрыто движение и размещен спецназ. Из здания эвакуировали депутатов.

Протестующей, пострадавшей от слезоточивого газа, оказывают помощь.

МВД Грузии заявило, что в ходе столкновений пострадали несколько сотрудников полиции, повреждены полицейская техника и снаряжение.

Полиция заявила, что акция протеста против закона об иноагентах «вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания» и приняла насильственный характер. Митингующие не подчинялись указаниям сотрудников МВД, поэтому они «в рамках законных полномочий применили пропорциональную силу и специальные средства».

Протестующие пытались прорваться в здание парламента Грузии.

Участники акции также бросали коктейли Молотова в сотрудников полиции и в здание парламента

Участники акции прорвались через баррикады, установленные у главного входа в здание парламента.

Полиция использует слезоточивый газ против участников акции.

7 марта на акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек, сообщило МВД Грузии. Протесты продолжились на следующий день.



Во второй день акций полиция вновь применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.

Paper Kartuli писала, что вечером 8 марта к зданию парламента стянули более 200 силовиков. Протестующие взяли здание в кольцо в районе 21:30 (мск), некоторые из них были замечены в противогазах.

После применения полицией спецсредств протестующие разбежались по близлежащим улицам. Силы специального назначения МВД Грузии вытеснили демонстрантов с площади перед парламентом в Тбилиси.

Ambegi.ge сообщила, что после применения водометов и слезоточивого газа пострадали как минимум десять митингующих.

Rustavi 2 передавал, что в ночь на 9 марта демонстранты повредили и сожгли несколько автомобилей, по большей части это был транспорт МВД.

У парламента утром 9 марта начали работать коммунальные службы. У здания частично выбиты стекла, повреждена инфраструктура.

В Госдепе не исключили, что из-за закона об иноагентах могут ввести против Грузии санкции. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нэд Прайс также назвал законопроекты об иностранном влиянии «вдохновленными Кремлем».

В Госдепе также считают, что власти Грузии не имели права применять слезоточивый газ против протестующих, вышедших на улицы из-за закона об иностранных агентах. В Вашингтоне заявили, что право «говорить свободно» универсально для людей во всем мире, и демонстранты имеют право мирно протестовать.

После протестов парламент Грузии отправил законопроект для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы. Однако утром 9 марта появилось совместное заявление правящей партии «Грузинская мечта» и подготовившей документ «Силы народа», в котором было объявлено об отзыве проекта.