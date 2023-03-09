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Протесты в Тбилиси от штурма парламента до разгона водометом. Фото

Протесты в центре Тбилиси продолжались два дня и сопровождались попыткой штурма парламента и столкновениями с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и водометы. В итоге 9 марта депутаты сообщили об отзыве законопроекта, но оппозиция намерена продолжить протесты
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси 7 марта, в этот день в первом чтении был принят законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Согласно ему предлагалось создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Законопроект предполагает, что неправительственные организации и часть СМИ могут стать «агентами иностранного влияния», если источником 20% годового дохода их юрлиц является «иностранная сила». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Авторами законопроекта об иновлиянии стали депутаты партии «Сила народа», которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиция заявила, что этот документ основан на российском законе и он ограничит деятельность независимых НПО и журналистов. После этого «Сила народа» решила внести в парламент альтернативный проект «О регистрации иноагентов», который является аналогом американского.
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Президент Саломе Зурабишвили раскритиковала оба документа. По ее мнению, законопроекты «будут крайне вредны для демократической трансформации» и евроинтеграции Грузии.
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Между собравшимися у здания парламента протестующими и сотрудниками полиции 7 марта произошли столкновения.
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Полиция подвезла к зданию парламента на проспекте Руставели водомет. При разгоне протестующих применяли слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы.
Фото:Zurab Javakhadze / Reuters
Фото: Zurab Javakhadze / Reuters
На проспекте Руставели было перекрыто движение и размещен спецназ. Из здания эвакуировали депутатов.
Фото:Zurab Javakhadze / Reuters
Фото: Zurab Javakhadze / Reuters
Протестующей, пострадавшей от слезоточивого газа, оказывают помощь. 
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
МВД Грузии заявило, что в ходе столкновений  пострадали несколько сотрудников полиции, повреждены полицейская техника и снаряжение.
Фото:Sputnik / РИА Новости
Фото: Sputnik / РИА Новости

Полиция заявила, что акция протеста против закона об иноагентах «вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания» и приняла насильственный характер. Митингующие не подчинялись указаниям сотрудников МВД, поэтому они «в рамках законных полномочий применили пропорциональную силу и специальные средства».

Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Протестующие пытались прорваться в здание парламента Грузии.
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Участники акции также бросали коктейли Молотова в сотрудников полиции и в здание парламента
Фото:Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС
Участники акции прорвались через баррикады, установленные у главного входа в здание парламента.
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Полиция использует слезоточивый газ против участников акции.
Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК
7 марта на акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек, сообщило МВД Грузии. Протесты продолжились на следующий день. 
 
Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Во второй день акций полиция вновь применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. 
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Paper Kartuli писала, что вечером 8 марта к зданию парламента стянули более 200 силовиков. Протестующие взяли здание в кольцо в районе 21:30 (мск), некоторые из них были замечены в противогазах.
Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК
После применения полицией спецсредств протестующие разбежались по близлежащим улицам. Силы специального назначения МВД Грузии вытеснили демонстрантов с площади перед парламентом в Тбилиси.
Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Ambegi.ge сообщила, что после применения водометов и слезоточивого газа пострадали как минимум десять митингующих.
Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Rustavi 2 передавал, что в ночь на 9 марта демонстранты повредили и сожгли несколько автомобилей, по большей части это был транспорт МВД.
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
У парламента утром 9 марта начали работать коммунальные службы. У здания частично выбиты стекла, повреждена инфраструктура.
Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК
В Госдепе не исключили, что из-за закона об иноагентах могут ввести против Грузии санкции. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нэд Прайс также назвал законопроекты об иностранном влиянии «вдохновленными Кремлем».
Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК
В Госдепе также считают, что власти Грузии не имели права применять слезоточивый газ против протестующих, вышедших на улицы из-за закона об иностранных агентах. В Вашингтоне заявили, что право «говорить свободно» универсально для людей во всем мире, и демонстранты имеют право мирно протестовать.
Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК
После протестов парламент Грузии отправил законопроект для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы. Однако утром 9 марта появилось совместное заявление правящей партии «Грузинская мечта» и подготовившей документ «Силы народа», в котором было объявлено об отзыве проекта. 
Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Депутаты заявили, что законопроект вызвал разногласия в обществе и привел к двухдневным протестам. По их словам, «машина лжи» представила законопроект «в негативном свете» и ввела «в заблуждение» часть населения, наложив на документ «ложный ярлык «российского закона». В итоге парламентарии выбрали обеспечение спокойствия. Тем не менее лидеры оппозиции анонсировали новый митинг вечером 9 марта. Они требуют освобождения задержанных на прошлых акциях и ясности с дальнейшей судьбой законопроекта.
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Теги
Георгий Абашвили, Юлия Волкова Юлия Волкова
мультимедиа Грузия Тбилиси иноагенты массовые протесты
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