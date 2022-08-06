Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика

С января страны уже успели выслать более 550 российских дипломатов. Это больше, чем суммарно за последний 21 год, подсчитал РБК, проанализировав, как Россия и другие страны обменивались высылками в XXI веке

С 2000 года с требованием отправиться на родину столкнулись более 900 сотрудников российских дипмиссий в разных странах. Москва в ответ выслала больше 1,3 тыс. человек. С начала 2022 года иностранные государства объявили о высылке более 550 российских дипломатических сотрудников разного ранга. Всего за почти семь месяцев страны выслали больше российских дипломатов, чем в сумме за последний 21 год, с 2000-го по 2021-й — 418 человек.

Заявления о самых массовых высылках с начала года пришлись на время военной операции на Украине.

Новая волна высылок

По числу высланных российских дипломатов с 2000 года лидируют США — всего 223 человека. На второе место в 2022 году резко поднялась Болгария, выслав из страны 70 российских дипломатов. Всего с начала 2022 года Болгария выслала 83 человека. На третьем месте — Польша. 23 марта польские спецслужбы потребовали выслать из страны 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. До этого за все время с 2000 года на счету Польши были восемь высланных дипломатов, у Болгарии — семь.

Дальше идут Германия и Словакия. В середине марта Словакия объявила персонами нон грата трех дипломатов, в конце месяца потребовала сократить состав российской дипмиссии на 35 человек. А 4 апреля МИД Германии сообщил о высылке 40 российских сотрудников. В 2000–2021 годах Германия выслала десять дипломатов, а Словакия — восемь.

4 апреля о высылке российских дипломатов также объявили Франция и Италия. МИД Италии сообщил о высылке 30 дипломатов, МИД Франции — «множества» российских дипломатов из страны, но не уточнил их количество. 11 апреля МИД Франции объявил персонами нон грата еще шесть российских дипломатов из-за того, что те действовали против национальных интересов Франции. В заявлении об ответных мерах в мае МИД России уточнил, что из Франции был выслан 41 российский дипломат. За все время до этого с 2000 года Франция и Италия выслали по четыре человека.

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Словения впервые с 2000 года высылает российских дипломатов — 5 апреля МИД страны заявил, что вышлет 33 человека. Следом за этими странами в списке резко поднялась Испания. О своем решении выслать около 25 российских дипломатов МИД страны заявил 5 апреля. В мае в заявлении об ответных мерах МИД России уточнил, что речь шла о 27 сотрудниках российских учреждений в Испании.

Также о массовой высылке объявили Эстония, Дания, Нидерланды, Бельгия и Хорватия. 5 апреля эстонский МИД объявил, что высылает 14 сотрудников российского консульства, закрывает консульство в Нарве и канцелярию в Тарту. С 2000 по 2021 год Эстония выслала десять человек. Нидерланды потребовали выслать 17 российских дипломатов, это в два раза больше, чем в сумме за последние 20 лет (восемь человек за 2000–2021 годы). Бельгия только однажды высылала российского дипломата — в 2018 году из-за дела Скрипалей. 23 марта 2022 года МИД страны сообщил, что высылает 21 дипломата. Также из-за дела Скрипалей в 2018 году одного российского дипломата выслала Хорватия. 11 апреля 2022 года Хорватия потребовала от 18 российских дипломатов покинуть страну. Дания с 2000 по 2021 год высылала российских дипломатов дважды. 5 апреля глава МИД Дании объявил о решении выслать 15 российских дипломатов, объяснив это желанием обеспечить безопасность страны.

О высылках заявляли и другие страны. Литва и Латвия 4 апреля понизили уровень дипотношений с Россией. Решение Литвы подразумевает отзыв посла из России, предписание российскому послу покинуть Литву, а также закрытие российского генконсульства. 5 апреля МИД Латвии принял решение закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выслать 13 дипломатов.

О высылке российских дипломатов объявил также Евросоюз. 5 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о выдворении «некоторого числа» дипломатов из постпредства России при ЕС. По данным Bloomberg, речь идет о 19 сотрудниках, чья деятельность «противоречит их дипломатическому статусу».

Ответ России

МИД России начал принимать ответные меры. Всего с начала года был выслан 301 дипломат :

21 апреля МИД России объявил, что закроет генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярию генконсульства Эстонии в Пскове. Работающие в этих генконсульствах дипломаты должны будут покинуть Россию, однако их точное число в ведомстве не называлось.

45 из Польши;

40 из Германии;

34 из Франции;

27 из Испании;

24 из Италии;

18 сотрудников российского постпредства при ЕС;

17 из Болгарии;

15 из Нидерландов;

12 из Бельгии;

десять из Румынии;

восемь из Японии и Греции;

пять из Португалии и Хорватии;

по четыре человека из Словении, Литвы и Австрии;

по три из Эстонии, Латвии, Словакии, Швеции и Норвегии;

по два из Финляндии и Черногории;

по одному из США и Чехии.

23 марта ведомство также вручило посольству США ноту со списком выдворяемых американских сотрудников, но их число не называлось. Шаг стал ответом на высылку Вашингтоном 12 сотрудников постпредства при ООН.

Пять масштабных дипломатических высылок