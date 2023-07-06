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Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика

Более 640 российских дипломатов выслали из разных стран с января 2022 года
С января 2022 года страны Запада выслали более 640 российских дипломатов. Это больше, чем суммарно за предыдущие 20 лет, подсчитал РБК, проанализировав, как Россия и другие страны обменивались высылками в XXI веке

С 2000 года с требованием отправиться на родину столкнулись больше тысячи сотрудников российских дипмиссий в разных странах. Москва в ответ выслала больше 1,4 тыс. человек. С начала 2022 года иностранные государства объявили о высылке более 640 российских дипломатических сотрудников разного ранга. Всего с того момента страны выслали больше российских дипломатов, чем в сумме с 2000 по 2021 год — 418 человек.

Заявления о самых массовых высылках пришлись на время военной операции на Украине.

Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика
Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика

Новая волна высылок

По числу высланных российских дипломатов с 2000 года лидируют США — всего 223 человека. На второе место в 2022 году резко поднялась Болгария, в июне выслав из страны 70 российских дипломатов. Всего за тот год Болгария выслала 83 человека. На третьем месте — Польша. 23 марта польские спецслужбы потребовали выслать из страны 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. До этого за все время с 2000 года на счету Польши были восемь высланных дипломатов, у Болгарии — семь.

Дальше идут Германия, Словакия и Франция. В середине марта 2022 года Словакия объявила персонами нон грата трех дипломатов, в конце месяца потребовала сократить состав российской дипмиссии на 35 человек. А 4 апреля МИД Германии сообщил о высылке 40 российских сотрудников. МИД Франции в тот же день сообщил о высылке «множества» российских дипломатов из страны, но не уточнил их количество. 11 апреля он объявил персонами нон грата еще шесть российских дипломатов из-за того, что те действовали против национальных интересов Франции. В заявлении об ответных мерах в мае МИД России уточнил, что из Франции был выслан 41 российский дипломат. 22 апреля 2023 года МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов, но точное число выдворяемых сотрудников не называл. В 2000–2021 годах Германия выслала десять дипломатов, Словакия — восемь, Франция — четыре.

Нидерланды в 2022 году потребовали выслать 17 российских дипломатов, в 2023 году — еще 17 человек и закрыть торгпредство в Амстердаме. В сумме это в четыре раза больше, чем за весь период с 2000 года (по 2021 год — восемь человек).

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5 апреля 2022-го эстонский МИД объявил, что высылает 14 сотрудников российского консульства, закрывает консульство в Нарве и канцелярию в Тарту. 11 января 2023 года МИД Эстонии потребовал от России сократить число сотрудников посольства в Таллине до восьми человек. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, на тот момент в посольстве работал 21 дипломат. 23 января МИД Эстонии потребовал от посла России покинуть страну после аналогичного решения Москвы. 24 марта Эстония объявила о высылке еще одного российского дипломата. С 2000 по 2021 год Эстония выслала десять человек.

4 апреля о высылке 30 российских дипломатов объявил МИД Италии. За все время до этого с 2000 года страна высылала только четырех дипломатических сотрудников.

Словения впервые с 2000 года выслала российских дипломатов — 5 апреля 2022 года МИД страны заявил, что вышлет 33 человека. Следом за этими странами идет Испания. О своем решении выслать около 25 российских дипломатов МИД страны заявил также 5 апреля. В мае в заявлении об ответных мерах МИД России уточнил, что речь шла о 27 сотрудниках российских учреждений в Испании.

Также о массовой высылке объявляли Дания, Бельгия и Хорватия. Бельгия только однажды высылала российского дипломата — в 2018 году из-за дела Скрипалей. 23 марта 2022 года МИД страны сообщил, что высылает 21 дипломата. Также из-за дела Скрипалей в 2018 году одного российского дипломата выслала Хорватия. 11 апреля 2022 года Хорватия потребовала от 18 российских дипломатов покинуть страну. Дания с 2000 по 2021 год высылала российских дипломатов дважды. 5 апреля глава МИД Дании объявил о решении выслать 15 российских дипломатов, объяснив это желанием обеспечить безопасность страны.

Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика
Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика

О высылках заявляли и другие страны. Литва 4 апреля 2022 года понизила уровень дипотношений с Россией. Решение Литвы подразумевало отзыв посла из России, предписание российскому послу покинуть Литву, а также закрытие российского генконсульства.

5 апреля МИД Латвии принял решение закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выслать 13 дипломатов. 23 января 2023 года МИД Латвии заявил, что с 24 февраля 2023 года страна понизит уровень дипотношений с Россией до уровня временного поверенного из солидарности с Эстонией.

О высылке российских дипломатов объявил также Евросоюз. 5 апреля 2022 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о выдворении «некоторого числа» дипломатов из постпредства России при ЕС. По данным Bloomberg, речь идет о 19 сотрудниках, чья деятельность «противоречит их дипломатическому статусу».

13 апреля 2023 года Норвегия объявила о решении выслать 15 сотрудников посольства России, обвинив их в ведении разведывательной деятельности под дипломатическим прикрытием.

Ответ России

21 апреля 2022 года МИД России объявил, что закроет генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярию генконсульства Эстонии в Пскове. Работающие в этих генконсульствах дипломаты должны будут покинуть Россию, однако их точное число в ведомстве не называлось.

23 января 2023-го МИД России заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в ответ на «недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине». И предписал послу Эстонии покинуть страну до 7 февраля 2023 года.

6 июля 2023-го МИД России объявил, что с 1 октября отзывает согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылает ряд дипломатических сотрудников этой страны.

Всего с начала 2022 года в качестве ответных мер МИД России объявил о высылке 337 дипломатов:

  • 45 из Польши;
  • 40 из Германии;
  • 34 из Франции;
  • 27 из Испании;
  • 24 из Италии;
  • 18 сотрудников российского постпредства при ЕС;
  • 17 из Болгарии;
  • 15 из Нидерландов;
  • 13 из Норвегии;
  • 12 из Бельгии;
  • по 11 из Румынии и Финляндии;
  • девять из Японии;
  • по восемь из Греции, Швеции и Австрии;
  • по пять из Португалии, Литвы, Эстонии и Хорватии;
  • по четыре человека из Латвии и Словении;
  • три из Словакии;
  • по два из Черногории и Молдавии;
  • по одному из США и Чехии.

23 марта 2022 года ведомство также вручило посольству США ноту со списком выдворяемых американских сотрудников, но их число не называлось. Шаг стал ответом на высылку Вашингтоном 12 сотрудников постпредства при ООН. В апреле 2023 года МИД также объявил об ответных мерах в отношении Германии — высылке более 20 немецких дипломатических сотрудников, но точное число указано не было.

Пять масштабных высылок дипломатов до 2022-го

  • В марте 2001 года США выслали 50 российских дипломатов «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Американские власти заподозрили некоторых сотрудников посольства в связях с Робертом Ханссеном — агентом ФБР, который многие годы работал на советские и российские разведслужбы. Москва ответила на эту высылку зеркально.
  • В начале декабря 2013 года американские власти обвинили сотрудников российского посольства в мошенничестве с медицинскими страховками. Утверждалось, что они незаконно получили страховые компенсации на общую сумму $1,5 млн. Всего на родину отправились 49 россиян. Глава российского МИДа Сергей Лавров признал вину некоторых дипломатов. Ответной высылки не было.
  • В декабре 2016 года США решили выдворить из страны 35 российских дипломатов. В Вашингтоне заподозрили их в связях с разведкой. Москва ответила через несколько месяцев, предложив сократить численность дипломатических и технических сотрудников в посольстве и консульствах США сразу на 755 человек.
  • В марте 2018 года 22 страны приняли решение выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Скрипалей. Великобритания выслала 23 человека, США — 60, страны ЕС — 33. К ним также присоединились Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина. Россия ответила высылкой 130 дипломатов.
  • В апреле 2021 года около 30 человек были высланы из стран Европы после обвинений Москвы в причастности к взрывам на складах с оружием в Чехии. Помимо этого США объявили о высылке десяти российских дипломатов в рамках нового пакета санкций. Россия поступила аналогичным образом, потребовав отъезда домой в том числе и пресс-секретаря американского посольства в Москве.
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