Генштаб рассказал о новых целях для российских ракет после разрыва ДРСМД

По словам генерала Герасимова, не США, а страны, которые разместят у себя американские ракетные комплексы, станут целями для вероятного удара России

Валерий Герасимов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Страны, которые после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят американские комплексы на своей территории, станут новыми целями для потенциального российского удара. Об этом заявил на встрече с зарубежными военными атташе начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, передает «РИА Новости».

«Хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что, если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России», — сказал он.

По словам Герасимова, у Вашингтона есть возможность в кратчайшие сроки увеличить число ядерных боезарядов более чем на 1200 единиц из-за того, что в последние два года США «в одностороннем порядке» переоборудовали пусковые установки на 14 подлодках типа «Огайо» и бомбардировщиках B-52H. Генерал выразил надежду, что США возобновят диалог с Россией о продлении действия договора СНВ-3, который был заключен в 2011 году и рассчитан на десять лет.

В октябре президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать ДРСМД из-за того, что Москва, по его словам, нарушает положения соглашения. В МИД России назвали это решение «опрометчивым шагом». Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев, который вместе с президентом США Рональдом Рейганом подписывал ДРСМД в 1988 году, счел заявление Трампа «ошибкой не от большого ума».

Ряд американских сенаторов от Демократической партии в письме к Трампу назвал выход США из ДРСМД «политическим и геостратегическим подарком России». Политики сочли такой шаг отвлечением внимания от «злонамеренного поведения» Москвы и призвали американского лидера проконсультироваться с конгрессом по ракетному договору.

Президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон втягивается в гонку вооружений. При этом российский лидер напомнил Вашингтону о готовности провести переговоры по ДРСМД.

Позднее в Кремле пояснили слова Путина о гонке вооружений: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российский лидер сделал такое заявление из «стремления к восстановлению баланса» и «в интересах мира и стабильности».

В начале декабря Трамп заявил, что намерен обсудить прекращение «масштабной и неконтролируемой» гонки вооружений вместе с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В ответ Песков сказал, что в Москве отнесутся к такому шагу с одобрением.

Вместе с тем глава Пентагона Джеймс Мэттис утверждал, что вокруг ДРСМД сложилась ситуация, при которой «две страны подписали договор, одна из них нарушает его, а второй приходится с этим жить». Госсекретарь США Майк Помпео 5 декабря сообщил, что у России есть 60 дней для выполнения взятых на себя обязательств по ДРСМД, в противном случае Вашингтон перестанет исполнять положения договора. В МИДе отвергли обвинения Помпео в нарушении ДРСМД, добавив, что «американской стороне известно» о «неукоснительном» соблюдении договора.

Согласно подписанному в 1988 году между СССР и США документу, стороны обязались уничтожить наземные комплексы и ракеты, которые могут преодолеть от 500 км до 5,5 тыс. км.