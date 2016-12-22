Помпео дал России 60 дней на выполнение договора о ракетах

Он призвал Москву признать нарушения и вернуться к соблюдению ДРСМД. В течение двух месяцев США не будут испытывать или развертывать нарушающие положения договора системы

Майк Помпео (Фото: Eric Thayer / Bloomberg)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств, передает Reuters.

В течение этого срока Вашингтон не будет испытывать или развертывать новые системы вооружения, которые по своим характеристикам подпадают под действие ДРСМД. Дальнейшие шаги США определит по итогам консультаций с европейскими союзниками, заявил госсекретарь.

Он добавил, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения. У Москвы готово «несколько батальонов» крылатых ракет SSC-8, сказал Помпео, эти ракеты также известны как 9M729. О них в октябре говорил президент Дональд Трамп, когда анонсировал намерение США выйти из ДРСМД.

«Дальность полета этих ракет представляет непосредственную угрозу для Европы», — подчеркнул Помпео.

Позиции сторон

Россия озабочена возможным выходом США из договора, это может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе и мире, неоднократно подчеркивали в Кремле. Москва отрицает, что ее действия нарушают положения договора.

Выход США из договора вызвала озабоченность у сенаторов от Демократической партии. Они обратились с открытым письмом к президенту, в котором назвали выход из ДРСМД «геополитическим подарком России» — этот шаг покажет, что США готовы отказываться от взятых на себя обязательств, не предлагая альтернативы.

Судьбу договора Владимир Путин и Дональд Трамп планировали обсудить на прошедшем в Буэнос-Айресе саммите G20, но отдельная встреча двух президентов сорвалась в последний момент. Трамп аргументировал ее отмену столкновением между российскими пограничниками и украинскими военными кораблями близ Керченского пролива.

В Европе решение США вызвало озабоченность. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что жертвой разрыва договора станут европейские страны. Министр иностранных дел Германии ​Хайко Маас назвал ДРСМД «одним из важнейших достижений политики разоружения».