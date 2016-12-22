Помпео дал России 60 дней на выполнение договора о ракетах

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств, передает Reuters.
В течение этого срока Вашингтон не будет испытывать или развертывать новые системы вооружения, которые по своим характеристикам подпадают под действие ДРСМД. Дальнейшие шаги США определит по итогам консультаций с европейскими союзниками, заявил госсекретарь.
Он добавил, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения. У Москвы готово «несколько батальонов» крылатых ракет SSC-8, сказал Помпео, эти ракеты также известны как 9M729. О них в октябре говорил президент Дональд Трамп, когда анонсировал намерение США выйти из ДРСМД.
«Дальность полета этих ракет представляет непосредственную угрозу для Европы», — подчеркнул Помпео.
Позиции сторон
Россия озабочена возможным выходом США из договора, это может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе и мире, неоднократно подчеркивали в Кремле. Москва отрицает, что ее действия нарушают положения договора.
Выход США из договора вызвала озабоченность у сенаторов от Демократической партии. Они обратились с открытым письмом к президенту, в котором назвали выход из ДРСМД «геополитическим подарком России» — этот шаг покажет, что США готовы отказываться от взятых на себя обязательств, не предлагая альтернативы.
Судьбу договора Владимир Путин и Дональд Трамп планировали обсудить на прошедшем в Буэнос-Айресе саммите G20, но отдельная встреча двух президентов сорвалась в последний момент. Трамп аргументировал ее отмену столкновением между российскими пограничниками и украинскими военными кораблями близ Керченского пролива.
В Европе решение США вызвало озабоченность. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что жертвой разрыва договора станут европейские страны. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал ДРСМД «одним из важнейших достижений политики разоружения».