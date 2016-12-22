МИД ответил на ультиматум Помпео и заявление НАТО о договоре о ракетах

Москва отвергает обвинения НАТО и Госдепа в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), сообщила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно», — сказала Захарова.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению обязательств договора. Помпео высказал мнение, что только Россия может спасти договор, так как первой начала его нарушать. У Москвы готовы несколько батальонов ракет 9M729 (SSC-8), которые, согласно заявлением США, по своим характеристикам нарушают ДРСМД.
Министры иностранных дел Североатлантического альянса также выступили с официальным обвинением России в нарушении договора. «Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет серьезную угрозу для евро-атлантической безопасности», — говорится в заявлении.
О намерении разорвать договор с Россией президент США Дональд Трамп заявил в октябре прошлого года.
Москва в ответ на претензии в отношении ракеты 9M729 заявляла, что она не испытывалась на дальность, запрещенную договором, хотя замглавы МИД России Сергей Рябков и не говорил, что она не способна летать на запрещенную дальность. Россия, в свою очередь, вменяет Вашингтону развертывание в Румынии и Польше пусковых комплексов Mk-41, которые в случае необходимости могут использоваться для запуска запрещенных договором крылатых ракет.
ДРСМД ограничивает производство, использование и хранение баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.