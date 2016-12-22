Путин напомнил США о новом оружии России из-за отказа от договора о ПРО

Выход США из договора о противоракетной обороне в 2001 году привел к созданию в России гиперзвукового оружия. Поэтому отказ от соглашений по ракетам средней и малой дальности тоже не останется без ответа, заявил президент

Владимир Путин (Фото: Lefteris Pitarakis / AP)

Выход США из договора о противоракетной обороне в 2001 году уже привел к созданию в России гиперзвукового оружия, напомнил президент России Владимир Путин.

Президент рассказал, что Россия тогда заявляла, что примет ответные меры. «Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему ПРО», — заявил Путин, открывая серию совещаний по развитию вооруженных сил, (цитата по «Интерфаксу»).

​Поэтому и возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не останется без ответа со стороны России, добавил он. При этом Россия готова «вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу». «Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности», — сказал президент России.

США и СССР подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 1972 году. Согласно его положениям, стороны обязывались отказаться от создания, испытания и развертывания систем ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы с баллистическими ракетами. Согласно договору, стороны могли иметь не более одной системы ПРО. В итоге СССР расположила ее вокруг Москвы, а США — вокруг базы Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Его срок действия был не ограничен, однако в условиях прописывалось, что соглашение могло быть расторгнуто в любой момент. В 2001 году Вашингтон объявил о выходе из договора. За шесть месяцев до расторжения соглашения Вашингтон уведомил Россию. В 2002 году договор по ПРО потерял свою силу.

Россия неоднократно критиковала США за расторжение договора. В частности, в 2015 году министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что выход США из соглашения по ПРО стал дестабилизирующим фактором глобального значения. По это словам, это «провоцирует наращивание вооружения и возвращает <...> к логике взаимного гарантированного уничтожения».

О создании в России гиперзвуковой системы «Авангард» президент Владимир Путин объявил 1 марта в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Глава государства заверил, что эта система способна осуществлять гиперзвуковые полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Помимо этого особенностью «Авангарда» является его способность маневрировать и отклоняться от траектории полета до тысячи километров.

Видео: Минобороны России / YouTube

Летом Минобороны показало кадры запуска «Авангарда» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Тогда же в ведомстве рассказали, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса приступили к серийному производству «Аванграда».​