Песков рассказал о действиях России в случае выхода США из договора РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина об ответных мерах в случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) означали стремление к восстановлению баланса. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это было сказано президентом и связано с тем, что выход США из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса, и в интересах мира и стабильности Россия должна восстановить баланс», — сказал он.

Песков не уточнил, какие именно меры будут приняты, но уверил, что Россия будет действовать в интересах обеспечения национальной безопасности.

Накануне Путин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из договора не останется без ответа, однако Россия готова вести диалог.

В конце октября Путин рассказал, что в случае отказа США от стратегических договоров возможно начало новой гонки вооружений. Он добавил, что ранее американский конгресс включил расходы на исследовательские и конструкторские работы по ракетам меньшей и средней дальности. По словам Путина, Россию также беспокоит судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).