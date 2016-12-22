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Мэттис рассказал о надежде США на возврат России к соблюдению ДРСМД
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Мэттис рассказал о надежде США на возврат России к соблюдению ДРСМД
Политика, 08:28
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Мэттис рассказал о надежде США на возврат России к соблюдению ДРСМД

Вашингтон надеется, что Москва вернется к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), такой вариант развития событий в США считают наилучшим. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По его словам, сейчас сложилась неприемлемая ситуация, когда «две страны подписали договор, одна из них нарушает его, а второй приходится с этим жить». Мэттис, слова которого приводит ТАСС, отметил, что в США будут следить за «любыми знаками, свидетельствующими о том, что Россия хочет вернуться к соблюдению [договора]». Глава Пентагона подчеркнул, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что Москва покажет свое стремление к выполнению положений договора.

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В октябре президент США Дональд Трамп пообещал выйти из ДРСМД из-за того, что Москва, по его словам, нарушает требования соглашения. В ответ президент России Владимир Путин пригрозил Вашингтону гонкой вооружений, если власти США примут решение разорвать договор. При этом российский лидер отметил, что в Кремле готовы к диалогу с США по этому вопросу.

ДРСМД был заключен в 1987 году между Советским Союзом и США, стороны договорились уничтожить все комплексы ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, способных преодолеть от 500 до 5,5 тыс. км.

Теги: ДРСМД , Владимир Путин , Дональд Трамп , баллистические ракеты
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