Трамп заявил о желании обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп надеется обсудить прекращение гонки вооружений с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. О своем желании сам Трамп написал в своем Twitter.

«Я уверен, что в будущем председатель Си [Цзиньпин] и я вместе с российским президентом Путиным начнем переговоры об эффективном прекращении масштабной и неконтролируемой гонки вооружений», — заключил американский президент.

По его словам, только за последний год США потратили на вооружение $716 млрд. «Безумие», — подчеркнул эти данные Трамп.

Москва обращала внимание на опасность гонки вооружений на фоне новостей о планах США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В Кремле сразу же выразили обеспокоенность в связи с этими заявлениями и подчеркнули, что выход Вашингтона из соглашения может сделать мир «более опасным». Пресс-секретарь российского президента указывал, что это может спровоцировать новую гонку вооружений.