Еще 28 стран НАТО обвинили Москву в нарушении договора о ракетах

Страны — члены НАТО консолидированно признали, что Россия нарушает договор о ракетах малой и средней дальности и возложили ответственность за его сохранение на Москву. Прежде Россию в нарушении ДРСМД обвиняли только США

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Страны НАТО считают, что разрабатываемая Россией ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи министров иностранных дел стран — членов альянса, проходящей в Брюсселе с 4 по 5 декабря. Одной из ее центральных тем стало будущее ДРСМД, подписанного СССР и США в конце 1980-х.

Таким образом, впервые европейские страны Североатлантического альянса консолидированно обвинили Россию в нарушении договора РСМД. В октябре президент США Дональд Трамп именно по этой причине пообещал выйти из этого двустороннего соглашения (всего в НАТО 29 стран, включая США).

«Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и имеет на вооружении ракетную систему 9М729, которая нарушает ДРСМД и создает значительные риски для евроатлантической безопасности», — говорится в заявлении. Кроме того, в нем выражается солидарность европейских союзников с позицией США — «Россия существенно нарушает свои обязательства по ДРСМД», а также подчеркивается, что «США по-прежнему полностью соблюдают свои обязательства по договору РСМД с момента его вступления в силу». В коммюнике также отмечается, что теперь именно Россия должна позаботиться о сохранении ДРСМД.

Американская сторона обвиняет Москву в нарушении договора последние несколько лет. При этом Вашингтон долгое время никак не конкретизировал свои претензии, а ограничивался заявлениями о том, что российская сторона ведет разработку и испытания ракеты 9М729, возможная дальность полета которой является нарушением договора. 30 ноября немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Вашингтон представил европейцам доказательства своей правоты. Германию, по данным издания, аргументы США убедили, и она стала готова поддержать коммюнике с резкой критикой России.

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он добавил, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

«Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно», — ответила на заявление Помпео официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Что такое договор о РСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В соответствии с его положениями США и СССР, а потом и его правопреемница Россия отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Договор является бессрочным, каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Уведомление об этом шаге должно быть сделано за шесть месяцев.

Какие аргументы привели США в пользу своей позиции?

В пятницу, 30 ноября, директор Национальной разведки США Дэниел Коутс рассказал известные Вашингтону подробности о российской ракете 9М729. США считают, что Россия, а именно екатеринбургское опытно-конструкторское бюро «Новатор» имени Л.В. Люльева, которое входит в концерн «Алмаз-Антей», вело разработку этого изделия с середины 2000-х годов. Ракета может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой. Испытания ракеты начались несколько лет назад.

По данным Вашингтона, сначала 9М729 была испытана со стационарной пусковой установки на дальность свыше 500 км, что разрешено договором, если только ракета воздушного или морского базирования. Затем эта же ракета была испытана с мобильной пусковой установки, но уже на разрешенную договором дальность. Таким образом, отметил Коутс, не нарушая правил того, как должны проходить испытания, Россия смогла разработать запрещенную договором ракету. Он также утверждал, что Россия уже оснастила 9М729 несколько дивизионов.

В октябре беспокойство из-за испытаний Россией 9М729 выразило НАТО. «После многих лет опровержений Россия недавно признала существование новой ракетной системы под названием 9M729», — отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Россия не дала никаких достоверных ответов по этой новой ракете. Все союзники согласны с тем, что наиболее вероятной оценкой было бы то, что Россия нарушает договор», — подчеркнул он. В то же время в отличие от США лидеры европейских стран неоднократно подчеркивали необходимость продолжения действия ДРСМД.

Москва настаивает на том, что ни разу не испытывала ракету на дальность, нарушающую договор. За несколько дней до заявления Коутса, 26 ноября, на специальном брифинге, посвященном ДРСМД, замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что ракета 9М729 — это модернизированный вариант ракеты для комплекса «Искандер-М». Причем модернизация имеет отношение прежде всего к боевой части ракеты, сказал он. По словам Рябкова, 18 сентября 2017 года на полигоне Капустин Яр в рамках учений «Запад-2017» был произведен учебно-боевой пуск ракеты 9М729 на максимальную дальность, и она пролетела менее 480 км. Об этом пуске, сказал замминистр, Москва проинформировала американскую сторону.

Приведенные американской стороной доводы недостаточно убедительны, считает эксперт ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. «Данные, имеющиеся у Вашингтона, не свидетельствуют о том, что мы развернули ракету 9М729, а только о ее испытаниях», — сказал он РБК. Причем эти испытания не нарушали указанную в договоре РСМД дальность, подчеркнул Бужинский, назвав претензии США «необоснованными». «Где действительно присутствовали нарушения, так это при размещении американцами ракет МК41 в Румынии», — добавил он.

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Почему европейские страны согласились с позицией США?

После того как Трамп объявил о планах выйти из ДРСМД, представители ведущих европейских стран предостерегли американского президента от такого шага, сославшись на нежелательные последствия для европейской и мировой безопасности. Власти Германии и Франции отмечали: возвращение в арсенал России и США ракет средней и меньшей дальности будет напрямую угрожать Европе. Относительно того, насколько обоснованы американские обвинения, большинство европейских стран до 4 декабря занимали сдержанную позицию.

Однако в конце ноября, по данным Der Spiegel, США предоставили Германии спутниковую съемку, якобы доказывающую, что Россия испытала крылатую ракету наземного базирования на запрещенную дальность. До этого, отмечал Der Spiegel, позиция Берлина была сдержанной, потому что США за все то время, что они обвиняют Россию в нарушении договора, не предоставляли союзникам неопровержимых доказательств своей правоты.

По мнению Евгения Бужинского, США пытаются изменить позицию Евросоюза по договору РСМД за счет политического прессинга, а не за счет содержательных аргументов. «Европейцы могут принять декларацию [с критикой России], но это лишь демонстрирует способность американцев выкрутить руки своим союзникам», — сказал он. «Я не думаю, что политики в Европе убеждены в верности позиции США по РСМД, они не желают выхода США», — пояснил он.

Как Москва ответит на заявление НАТО?

«Кажется, что ни в Москве, ни в Вашингтоне нет желания подходить к проблеме договора и искать выход из сложившейся ситуации, поскольку ни ту, ни другую сторону этот договор не удовлетворяет», — говорит директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates и бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм. По его словам, 10–12 лет назад российская сторона подняла вопрос о нужности договора, так как другие страны (Китай, Пакистан, Иран, КНДР) приобретают такие ракеты, поэтому стоит задуматься, нужен ли договор в его нынешнем виде или его надо распространить на другие страны.

«Для США главное опасение — это Китай, Россия, возможно, думает так же, но не хочет быть страной, которая первой выйдет из этого договора», — считает Грэм. Это объясняет и довольно спокойную, по оценке бывшего советника американского президента, российскую реакцию на намерение США выйти из договора.

Действия США свидетельствуют о попытках не сохранить договор РСМД, а «продать его выход» и показать, что Вашингтон не игнорирует своих союзников, сказал РБК консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий. В частности, отметил эксперт, администрация Трампа делает вид, что прислушивается к европейцам и предпринимает попытки сохранить соглашение. «Но если [канцлер ФРГ] Ангела Меркель и европейские лидеры могут уговорить администрацию США отсрочить выход из договора, они вряд ли способны уговорить ее сесть с Россией за стол переговоров», — сказал эксперт.

Вместе с тем именно переговоры, а не предъявление ультиматумов является единственным вариантом спасения ДРСМД, считает Баклицкий. По словам аналитика, такой диалог предполагал бы обсуждение взаимных претензий российской и американской сторон. При этом поддаваться одностороннему давлению Россия не станет, считает Баклицкий. Среди замечаний, которые Москва хотела бы обсудить с Вашингтоном в контексте контроля за вооружениями, Баклицкий упомянул в том числе размещение ракет МК41 в Румынии и Польше, а также вопрос того, подпадают ли ударные беспилотники США под определение крылатой ракеты и, как следствие, под ограничения ДРСМД.

Впрочем, на сегодняшний день администрация Трампа не демонстрирует готовности к подобным дискуссиям, говорит Баклицкий. В частности, скептически к договорам об ограничении вооружений относится помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отметил эксперт.

К чему приведет прекращение действия ДРСМД?

Денонсация договора РСМД может привести к эрозии стратегической стабильности и размыванию принципов контроля над ядерными вооружениями, считает Бужинский. «После разрушения РСМД под угрозой окажется, в частности, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)», — указал эксперт. И предупредил: в конце концов такая цепочка может привести к разрушению многостороннего Договора о нераспространении ядерного оружия, а также Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (Московский договор) от 1968 года, подписантами которого выступили СССР, США и Великобритания.

Коме того, указал Бужинский, в условиях прекращения действия договора РСМД Америка может начать наращивать свой ракетный потенциал в Европе. Это укрепит статус европейцев как «заложников» США, которые полагаются на Вашингтон для своей защиты, сказал аналитик.

В случае разрыва договора РСМД Россия займет выжидательную позицию и будет исходить из действий США, считает Баклицкий. «Например, Москва не предпринимала резких действий после выхода в 2001 году США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Фактически первой серьезной реакцией на такой шаг Вашингтона стало выступление президента Путина перед Национальным собранием в этом марте», — отметил аналитик.