Горбачев прокомментировал отказ США от ДРСМД словами «не от большого ума»

По мнению бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который участвовал в подписании Договора о РСМД, выход США из соглашения — это ошибка не от большого ума. Ранее о таком намерении заявил президент США Дональд Трамп

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Выход США из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — это ошибка, такими соглашениями нужно дорожить, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и бывшим президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году.

По условиям ДРСМД США и СССР обязались уничтожить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Сейчас Вашингтон утверждает, что Россия разрабатывает новые ракеты в нарушение договора. Москва обвинения отрицает.

По мнению Горбачева, решение администрации президента США Дональда Трампа по выходу из договора «подорвет все усилия, которые были приложены руководителями СССР и самих США к достижению ядерного разоружения».

«Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума?» — заявил Горбачев в интервью «Интерфаксу». Он добавил, что считает отказ от ДРСМД ошибкой и очень странным.

Достигнутые соглашения нужно сохранять, так как они предусматривают контроль, и этим нужно дорожить, добавил бывший президент СССР. «Если они не знают, что надо делать, я могу им подсказать. Надо отказаться от болезни, которая носит название «стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении!» — подчеркнул Горбачев.

Он также призвал всех, кому дорог мир без ядерного оружия, не поддерживать решение Вашингтона.

Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в субботу, 20 октября, на встрече со своими сторонниками в штате Невада. Он объяснил такой подход тем, что Россия нарушает условия договора. Идею разрыва соглашения в администрации Трампа поддерживает его советник по национальной безопасности Джон Болтон. В воскресенье, 21 октября, ожидается его визит в Москву. По словам пресс-секретаря президента России, «наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны».