Путин пообещал гонку вооружений при отказе США от всех договоров

Президент заявил, что Россию беспокоят сегодняшние разговоры о возможной отмене договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. На выход США из договора Путин пообещал ответить «очень быстро и эффективно»

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россию беспокоит ситуация в сфере ограничения вооружений, а именно отказ стран от стратегических договоров в этой области, заявил президент России Владимир Путин. Он предрек возможную гонку вооружений, если США решат отказаться от всех договоров в этой сфере.

«Проблема возникла не вчера и не три дня назад, когда президент США объявил об этом (о выходе из ДРСМД, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — РБК). Если вы обратили внимание, а мы обратили внимание: конгресс США уже включил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракетам средней и меньшей дальности», — заявил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте. Трансляцию выступления президента России вел канал «Россия 24»

По мнению главы государства, такие работы проводятся «не для того, чтобы положить потом результаты этих изысканий на полку».

Путин отметил, что Россию беспокоит не только ликвидация договора об ограничении систем ПРО (противоракетной обороны).

«Теперь речь идет о договоре РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. — РБК), непонятна судьба СНВ-3, если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере по контролю за вооружением. Не остается ничего, кроме гонки вооружения», — подчеркнул Путин.

По его словам, если после отмены договора американские ракеты средней и малой дальности будут поставлены в Европу, то «мы должны будем ответить зеркально». Европейские страны таким образом «ставят свою территорию под угрозу ответного удара», добавил президент. ​Путин также пообещал ответить «очень быстро и эффективно» на возможный выход США из договора РСМД, добавив, что не понимает, «нужно ли доводить Европу до такой высокой степени опасности». «Это не наш выбор», — указал президент.

Владимир Путин также отдельно указал на то, что США не предоставляют доказательств своим словам о том, что Россия нарушает договор о РСМД. Эти обвинения он назвал «формальным предлогом для выхода наших партнеров» из соглашения.

​По словам президента, Вашингтон сам нарушил этот договор, «установив системы противоракетной обороны в Румынии и использовав для этого пусковые установки «Иджис».

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Россия и США не раз выдвигали взаимные обвинения в нарушении соглашения, подписанного в 1987 году.

Болтон счел невозможным договориться по РСМД только силами США и России Политика

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Россия нарушает договор, поэтому Штаты не намерены его соблюдать и хотят выйти из соглашения.

Позже этот вопрос обсуждали Путин и помощник Трампа Джон Болтон. Последний после встречи с российским лидером заявил, что США пока далеки от решения по размещению в Европе новых ракет, отметив при этом, что вопрос о якобы нарушениях Россией положений договора уже давно стоит на повестке дня.