Лавров назвал «опрометчивым шагом» намерение США выйти из ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет опрометчивым шагом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Нашу позицию в отношении намерения Соединенных Штатов мы не раз излагали. Мы считаем, что это будет весьма и весьма опрометчивым шагом», — сказал он.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков заявил, что у России есть решения на любое развитие событий. Он назвал намерение США выйти из ДРСМД «необдуманными шагами» и призвал слушать главу МИДа Сергея Лаврова, иначе придется слушать министра обороны Сергея Шойгу.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД. Договор запрещает подписавшие стороны иметь баллистические ракеты наземного базирования, а также крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.