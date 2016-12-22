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Сенаторы-демократы в письме Трампу назвали выход из ДРСМД подарком Москве
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Сенаторы-демократы в письме Трампу назвали выход из ДРСМД подарком Москве
Политика, 02:51
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Сенаторы-демократы в письме Трампу назвали выход из ДРСМД подарком Москве
Члены сената призвали президента не торопиться и обсудить ситуацию с конгрессом и европейскими союзниками. Сенаторы уверены, что выход Вашингтона из ДРСМД будет «политическим и геостратегическим подарком России»
Один из авторов письма, сенатор Роберт Менендес (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Группа сенаторов-демократов обратились с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, в котором выразила свои опасения по поводу планов Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Текст письма опубликован на сайте сенатского комитета по международным делам.

«И хотя мы понимаем, что целью является заставить Россию прекратить нарушать Договор о РСМД, внезапное решение администрации о выходе в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком России», — пишут сенаторы.

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По их мнению, данный шаг отвлекает внимание от «злонамеренного поведения» России и говорит о том, что Соединенные Штаты «готовы уничтожить свои обязательства в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы».

Сенаторы напоминают, что на этой неделе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО, где администрация Трампа имеет возможность обсудить вопрос ДРСМД с европейскими союзниками и «показать, что Соединенные Штаты не предпримут односторонних шагов в ущерб европейским безопасности и стабильности».

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«Прежде чем предпринимать шаги по выходу или приостановлению участия в Договоре о РСМД, мы настоятельно призываем вас и вашу администрацию взаимодействовать с конгрессом по поводу последствий этого шага для стратегической стабильности и наших отношений с европейскими и азиатскими союзниками», — заключили сенаторы.

Среди авторов письма член сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес, член комитета по вооруженным силам Джек Рид и заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности запрещает США и СССР, правопреемницей которого является Россия, накапливать и размещать баллистические ракеты наземного базирования, а также крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. В октябре Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД. Возможный выход Вашингтона из ДРСМД должен был обсуждаться на всnрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Буэнос-Айресе, где проходил саммит G20. Однако встреча не состоялась. Трамп отменил ее под предлогом инцидента в Керченском проливе.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ДРСМД , Сенат , Дональд Трамп
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