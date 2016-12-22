В Кремле ответили на слова Трампа о прекращении гонки вооружений

В Кремле приветствуют намерение президента США Дональда Трампа обсудить прекращение гонки вооружений с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва с одобрением отнесется к тому, что действия Вашингтона будут коррелировать с заявлением американского лидера Дональда Трампа о намерении обсудить с Москвой прекращение гонки вооружений. Об этом он заявил на встрече со студентами МГИМО, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, целью несостоявшейся полноформатной встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе было «наметить пути для диалога» по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному еще в 1988 году.

«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что в Кремле озабочены последствиями возможного выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): они могут быть «очень нехорошими» как для Европы, так и для мировой безопасности в целом. «Велика опасность, хотя они [американцы] сейчас это отрицают, что они будут размещать эти ракеты в Европе. Это экспансия НАТО в сторону наших границ», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что если американские ракеты все-таки будут размещены в Европе, то Россия вынуждена будет действовать «для обеспечения паритета — производить прицеливание на эти ракеты».

«И мы возвращаемся с вами в чудесные 1970-е годы. Это нелогично, это опасно, и, вместо того чтобы обсуждать цели развития, мы опять вернемся в состояние военного противостояния», — сказал Песков. Он посетовал, что Вашингтон не идет на контакт с Москвой в силу разных причин, несмотря на ее сигналы к переговорам.

Ранее американский президент написал в своем Twitter, что планирует обсудить прекращение «масштабной и неконтролируемой» гонки вооружений с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что Вашингтон за последний год потратил на вооружение «безумные» $716 млрд.

В октябре Трамп допустил выход США из ДРСМД из-за того, что Россия, по его словам, нарушает положения договора. В ответ Путин заявил, что Вашингтон ждет гонка вооружений, если американские власти выйдут из соглашения. Вместе с тем российский президент напомнил о готовности Москвы пойти на переговоры с Вашингтоном по ДРСМД.

Позднее Песков отмечал, что слова Путина об ответных мерах в случае разрыва ДРСМД означали «стремление к восстановлению баланса» и были произнесены «в интересах мира и стабильности». В МИД России назвали намерение Трампа выйти из ДРСМД «опрометчивым шагом».

В свою очередь, глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил надежду, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД, так как сложилась ситуация, в которой «две страны подписали договор, одна из них нарушает его, а второй приходится с этим жить».

В 1988 году президенты США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев заключили договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу, стороны договорились ликвидировать все наземные комплексы и ракеты, способные преодолеть от 500 км до 5,5 тыс. км.