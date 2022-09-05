Новым премьером Великобритании избрали главу МИДа Лиз Трасс

Кандидатуру Трасс поддержало большинство членов Консервативной партии, голосование проводилось c конца июля по почте. Ее соперником был Риши Сунак, занимавший до 5 июля пост канцлера Казначейства

Лиз Трасс (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Новым главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании станет министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом на церемонии в Лондоне объявили председатель Консервативной партии Эндрю Стивенсон и глава руководящего комитета партии Грэм Брэди.

За Трасс проголосовали 57,4% членов партии, Сунака поддержали 42,6%. На прошлых выборах партийного лидера в 2019 году Борис Джонсон набрал 66%, а его соперник, глава МИДа и экс-глава Минздрава Джереми Хант, — 33% голосов.

Выборы главы консерваторов завершились 2 сентября, около 170 тыс. членов партии проголосовали по почте, результаты подсчитывали вплоть до 5 сентября. Церемония оглашения результатов прошла в конгресс-центре имени королевы Елизаветы II в центре британской столицы в присутствии парламентариев и членов палаты лордов, трансляцию вел телеканал Sky News.

Соперником Трасс был экс-министр финансов Риши Сунак, который возглавлял Казначейство с февраля 2020 года по 5 июля 2022 года. Кандидатуры Трасс и Сунака попали в итоговый бюллетень после нескольких раундов голосования в парламентской фракции консерваторов во второй половине июля. Изначально кандидатуры на пост лидера партии выставили 12 консерваторов.

Многие прочили победу Сунаку, вспоминая его заслуги по поддержке национальной экономики и граждан страны во время пандемии. Тогда Минфин при поддержке премьера Бориса Джонсона принял решение выплачивать до 80% от размера заработной платы тем сотрудникам, компании которых из-за локдауна были вынуждены закрыться или прекратили вести бизнес. После первого локдауна летом 2020 года Минфин субсидировал кафе и рестораны взамен на предоставление посетителям 50%-ных скидок на блюда, эта мера была очень популярной у британцев. Также заслугой Сунака считали то, что британская экономика лучше, чем экономики многих стран Европы, пережила пандемию коронавируса.

Однако к концу июля некоторые сторонники Джонсона заявили об опасениях, что в случае победы Сунака Лондон может смягчить антироссийскую политику и прекратить поддерживать прежние отношения с Киевом.

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Популярность Трасс среди консерваторов начала расти после начала внутрипартийного голосования. К сентябрю СМИ начали называть ее фаворитом гонки, а в начале сентября — ее фактическим победителем и «вторым Джонсоном». Последнее еще больше мобилизовало на ее поддержку сторонников самого Джонсона, известного прямотой и отчасти популизмом.

Трасс придерживается линии, близкой к той, что проводил на посту премьера Джонсон: она заявила о намерении продолжать поддержку Украины, не смягчать политику в отношении России и Китая, поддерживать население Британии в условиях резкого роста цен на энергоносители.

Также она подтвердила, что консерваторы, как и прежде, не поддержат намерение шотландских националистов провести новый референдум о независимости. Это вызвало негативную реакцию первого министра Шотландии Николы Стерджен, которая настаивает на необходимости референдума. По словам Стерджен, если Трасс «будет управлять страной, как своей предвыборной кампанией этим летом, это станет катастрофой — не только для Шотландии, но и для всей Великобритании».

Причиной такого комментария стали также внешнеполитические высказывания Трасс. В частности, в конце августа она заявила, что на посту премьер-министра будет готова применить ядерное оружие для защиты страны, а в ее аппарате заявили о намерении признать Китай угрозой нацбезопасности и, как следствие, прекратить экономическое партнерство с Пекином.

Позицию в отношении диалога с российским президентом Владимиром Путиным Трасс меняла. Вначале она заявила, что в случае избрания премьером намерена поехать на планирующийся в ноябре в Индонезии саммит G20, добиться встречи и «вызвать на разговор» главу российского государства, однако через некоторое время сказала, что «у России нет морального права заседать в G20» и Путин не должен приезжать на саммит.

Будучи министром иностранных дел, Трасс посетила в начале февраля 2022 года Россию, где на встрече с главой МИД России оговорилась и, в ответ на вопрос Лаврова, заявила, что Великобритания «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями. Позже в интервью РБК министр пояснила, что ей показалось, что упомянувший эти две области Лавров говорил об Украине. «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России», — сказала она.

Также в интервью РБК 10 февраля Трасс рассказала, что приезжала в Москву, чтобы убедить российское руководство отвести войска от границы с Украиной, где они тогда размещались, а также заявить о необходимости переговоров России и НАТО. Министр тогда рассказала и о возможных новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине.

Элизабет Мэри (Лиз) Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. 15 сентября 2021 года — назначена министром иностранных дел и международного развития

сентябрь 2019 года — назначена министром по делам женщин и равноправия

2014–2016 годы — министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства

2016–2017 годы — лорд-канцлер и министр юстиции

2017–2019 годы — главный секретарь Казначейства

2010 год — впервые избрана членом парламента в округе Северо-Западный Норфолк. Окончила Мертон-колледж Оксфордского университета Замужем, есть две дочери.

В Кремле, комментируя возможность избрания Трасс премьером, заявили, что отношения России и Великобритании не изменятся в ближайшее время, несмотря на смену премьер-министра.

Выборы лидера партии стали внеочередными, проводили их из-за отставки действующего премьера Джонсона, вызванной правительственным кризисом. Об уходе с поста премьера он объявил 7 июля, после того как его правительство покинули десятки сотрудников, в том числе несколько министров, на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Последний устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. Когда это стало известно, Пинчер извинился и подал в отставку.

Также выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие посты, знал, что в отношении него проводилось парламентское расследование о домогательствах. Джонсон в интервью Sky News извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях по назначениям Пинчера, однако долгое время отказывался уходить в отставку. Трасс тогда поддержала премьера.

В 2021 году Джонсон оказался в центре скандала из-за публикаций о проведении вечеринок для членов правительства Британии во время локдауна, введенного из-за пандемии. В июне 2022 года в Консервативной партии по инициативе 50 депутатов прошло голосование по вопросу о недоверии Джонсону. Большинство консерваторов проголосовали против предъявления вотума (211), «за» — 148.