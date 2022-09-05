Кремль заявил, что со сменой премьера отношения с Британией не улучшатся

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Отношения России и Великобритании не изменятся в ближайшее время, несмотря на смену премьер-министра на Даунинг-стрит, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшее представить себе сложно, но, к сожалению, этого исключать нельзя. Не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», — сказал Песков.

Он также добавил, что пока не решен вопрос, направит ли президент Владимир Путин новому главе британского правительства поздравительную телеграмму. «Давайте дождемся, посмотрим, кто станет премьер-министром», — сказал Песков.

7 июля Борис Джонсон, занимавший пост британского премьера с 2019 года, объявил об отставке на фоне скандала с одним из высокопоставленных членов Консервативной партии, устроившего пьяный дебош и пристававшего к мужчинам. Джонсон сообщил, что будет исполнять обязанности главы правительства до избрания нового.

Объявить, кто же сменит Джонсона, должны 5 сентября. Изначально в гонке участвовали 12 кандидатов, но к «финишу» осталось двое: глава британского МИДа Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Голосование проходило в рядах Консервативной партии и завершилось 2 сентября, в нем приняли участие десятки тысяч сторонников тори.