Трасс пообещала осадить Путина на саммите G20 в случае избрания премьером

Глава британского МИД пообещала встретиться с Путиным на саммите G20, если станет премьером страны. Она заявила, что на встрече должны быть голоса, осаждающие российского президента

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Фото: Martyn Wheatley/ Parsons Media / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, если станет премьер-министром. Об этом она сказала во время дебатов на телеканале ITV.

«Я думаю, очень важно, чтобы у нас были голоса свободного мира, осаждающие Владимира Путина. Я была готова осадить [главу МИД России] Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила Трасс.

Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат отказались садиться за стол переговоров с Путиным при том, что Россия ведет военные действия на Украине. Экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок сказала, что не будет тратить свое время. Бывший министр финансов Риши Сунак и вовсе отказался участвовать в G20 из-за главы российского Минфина.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он объяснил решение желанием Консервативной партии, чьим главой он был. Джонсон пообещал, что британские власти продолжат поддерживать борьбу Украины за свободу. Политик остался на посту на время избрания нового председателя правительства.

Между тем, в Индонезии прошла встреча глав МИД стран G20. Министр от принимающей страны Ретно Марсуди сообщила, что страны G7 отказались направлять представителей на приветственный ужин из-за присутствия Лаврова, передавал Reuters.

Тогда же делегаты западных стран избегали совместных фотографий с российским министром, писал Kyodo. Организаторы отменили традиционную групповую фотографию, а Ларов заявил, что никого не приглашал с собой фотографироваться.

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8 июля Трасс уехала со встречи глав МИД в Лондон после того как британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о своем намерении подать в отставку. Представитель российского МИД Мария Захарова сочла ее отъезд «глубинным бойкотом» делегации России.

Встреча лидеров стран G20 должна пройти на острове Бали 15-16 ноября. После того, как Россия начала военные действия на Украине, западные политики ставили участие Путина в саммите под сомнение. Однако президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на встречу Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Кремль пока не анонсировал формат участия российского президента.