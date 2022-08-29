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Times сообщил о планах Трасс объявить Китай угрозой безопасности Британии

Великобритания объявит Китай «угрозой» национальной безопасности, если глава британского МИДа Лиз Трасс займет пост премьер-министра, сообщает The Times со ссылкой на союзников Трасс.

В прошлом году в комплексном обзоре британского правительства, который определяет политику Великобритании в области дипломатии и обороны на следующее десятилетие, Китай значится как «системный конкурент». При этом Лондон планировал углублять свои торговые отношения с Пекином, в то же время опасаясь рисков для национальной безопасности.

«Лиз ужесточила позицию Великобритании в отношении Пекина с тех пор, как стала министром иностранных дел, и будет продолжать занимать ястребиную позицию на посту премьер-министра», — заявил источник издания в ее предвыборной команде.

Другой собеседник Times сказал, что экономических партнерств с Китаем в таком случае больше не будет.

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Фото:Peter Powell / EPA / ТАСС

Трасс ранее заявила, что будет представлять себя «ястребом» по отношению к России и Китаю в борьбе за пост премьер-министра, указав, что британцы обвиняют ее соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака, в мягкости по отношению к России и Китаю, в том числе в осторожности в санкциях.

Во время одного из раундов предвыборных дебатов она призвала избежать в отношениях с Китаем ошибок, допущенных в отношениях с Россией. «На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми», — сказала министр.

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