Трасс изменила позицию по встрече с Путиным на саммите G20 в Индонезии

Ранее глава британского МИДа была готова «осадить» Путина при личной встрече на G20, однако теперь она настаивает, что российский президент воообще не должен принимать участие в саммите

Фото: Peter Powell / EPA / ТАСС

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что президент России Владимир Путин не должен принимать участие на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, передает Reuters. Она считает, что пока продолжается спецоперация на Украине, «у России нет морального права заседать в G20».

При этом представитель МИД Соединенного Королевства приветствовала стремление Индонезии обсудить события на Украине и «намеки на то, что Украина может быть представлена президентом [Владимиром] Зеленским на саммите G20».

В середине июля Трасс обещала добиться встречи с Путиным на саммите G20, если станет премьером страны. «Я думаю, очень важно, чтобы у нас были голоса свободного мира, осаждающие Владимира Путина. Я была готова осадить [главу МИД России] Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Я поеду туда и вызову его на разговор», — сообщила тогда министр.

Для подобных обещаний у главы британского МИДа «осаждалка с вызывалкой не выросли», заявила в ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова/

В этом году саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на Бали. Путин, как и другие лидеры стран объединения, получил приглашение на мероприятие. По словам президента Индонезии Джоко Видодо, российский президент подтвердил, что будет участвовать в саммите очно. Помимо этого, на встречу приглашен и Зеленский, хотя Украина и не входит в «Большую двадцатку».

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Ранее в этот день о том, что Путин не должен участвовать во встречах G20, пока Россия не прекратит военные действия на Украине, также заявил второй кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак. «Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом [на саммите G20], пока он не прекратит [военные действия] на Украине», — передал слова британского политика его представитель.

В то же время в Совете национальной безопасности США Белого дома посоветовали Зеленскому принять участие в саммите G20, если туда приедет президент России.