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Захарова сравнила слова Трасс о ядерном оружии с серией Остина Пауэрса

Заявление претендента на пост премьер-министра Великобритании и главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие могло бы положить начало для новой серии шпионских комедий об Остине Пауэрсе. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это безупречное начало для новой серии «Остина Пауэрса». Теперь роль «человека-загадки международного масштаба» играет женщина», — написала дипломат.

Остин Пауэрс — серия шпионских комедийных фильмов: «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» (1997), «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» (1999) и «Остин Пауэрс: Голдмембер» (2002).

Фильмы высмеивают нереалистичные сюжеты, постоянные сексуальные инсинуации и стереотипных персонажей, связанных с шпионскими фильмами 1960-х годов.

Ранее в этот день Трасс заявила, что в случае угрозы Великобритании, она, как премьер-министр, была бы готова применить ядерное оружие. «Я думаю, что это [применение ядерного оружия] важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно выступал против того, чтобы страны, обладающие ядерным оружием, допускали вероятность войны с его использованием. Он также призывал мировых лидеров навсегда отказаться от возможности применения ядерного оружия. «Сегодня человечество отделяет лишь одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения. <...> Пока нам везло, но везение — это не стратегия», — говорил генсек.

В российском МИДе также называли риск возникновения ядерного конфликта «весьма существенным», однако отмечали, что страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, привержены тезису о недопустимости ядерной войны. «Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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