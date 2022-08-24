Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие для защиты страны
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра страны, заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Трансляция велась на YouTube-канале Times Radio.
«Я думаю, что это [применение ядерного оружия] важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Соединенного Королевства.
Великобритания — одна из стран «ядерной пятерки», куда также входят Россия, США, Китай и Франция. По оценке The Bulletin, в настоящее время Британия обладает 225 ядерными боеголовками, из которых 120 находятся в оперативной готовности для развертывания.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Джонсон пообещал, что британские власти продолжат поддерживать Украину. Политик будет исполнять обязанности до избрания нового председателя правительства. Оппонентом Трасс стал бывший министр финансов Риши Сунак.
В Великобритании с 12 июля проходят выборы среди парламентариев — членов Консервативной партии, за них голосуют коллеги по фракции. Голосование в парламенте идет в несколько туров, после этого оно продолжится по почте и будет продолжаться до осени. Имя нового главы партии, который автоматически станет премьер-министром страны, огласят 5 сентября.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно выступал против того, чтобы страны, обладающие ядерным оружием, допускали вероятность войны с его использованием. Он также призывал мировых лидеров навсегда отказаться от возможности применения ядерного оружия. «Сегодня человечество отделяет лишь одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения. <...> Пока нам везло, но везение — это не стратегия», — говорил генсек.