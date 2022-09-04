Глава Шотландии предсказала Британии катастрофу в случае победы Трасс

Имя нового премьера Британии станет известно днем 5 сентября. На пост претендуют министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак

Никола Стерджен (Фото: Andy Buchanan / Getty Images)

Работа Лиз Трасс на посту премьер-министра станет для Великобритании катастрофой, если она будет управлять страной так же, как вела свою предвыборную кампанию, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. При этом она выразила надежду на конструктивные отношения с новым главой британского правительства.

«Если она будет управлять страной, как своей предвыборной кампанией этим летом, это станет катастрофой — не только для Шотландии, но и для всей Великобритании», — сказала она (цитата по Independent).

По мнению главы Шотландии, в ходе кампании Трасс уделяла внимание «нишевым приоритетам» членов Консервативной партии, а именно вопросу снижения налогов. «Навязчивые идеи крошечного, крошечного числа членов Консервативной партии не являются правильными приоритетами для страны», — считает она.

Стерджен указала, что они с Трасс расходятся по политическим вопросам, но любому новому человеку на посту премьера необходимо дать шанс проявить себя. Для Британии наступил серьезный период и стране нужно очень серьезное и целеустремленное руководство, добавила глава Шотландии.

Кампания по избранию главы Консервативной партии, а значит, и премьер-министра Британии, началась в середине лета, после объявления об отставке Бориса Джонсона. Изначально в гонке участвовали 12 кандидатов, в финал вышли министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший глава Минфина Риши Сунак.

Окончательное решение о победителе путем голосования принимают 170 тыс. рядовых членов Консервативной партии. Они могли отдать свой голос за одного из кандидатов в течение августа. Голосование завершилось 2 сентября. Результаты должны быть объявлены в парламенте Великобритании днем 5 сентября.