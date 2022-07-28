Politico узнала, что в Британии опасаются смягчения антироссийского курса

Сторонники исполняющего обязанности премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона опасаются, что после его ухода, при новом главе правительства, Лондон может смягчить антироссийскую политику и не поддерживать прежние отношения с Киевом, пишет Politico.

Один из давних политических союзников Джонсона назвал его уход с поста «реальным риском» для Украины. Он добавил, что значительная часть «старой Европы» встревожена этим. «Это еще проявится. Это потеря, когда кто-то вроде него [уходит]». — добавил собеседник газеты.

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