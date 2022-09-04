Зеленский пожелал новому премьеру Британии сохранить «наследие» Джонсона

Борис Джонсон и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: Данияр Сарсенов / Пресс-служба Президента Украины / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что новый премьер-министр Великобритании, преемник действующего главы правительства Бориса Джонсона, сохранит его «наследие» по противодействию России. Об этом он написал в статье для The Mail on Sunday.

Зеленский добавил, что будет счастлив установить тесные отношения с любым преемником Джонсона, «мужчиной или женщиной».

В Великобритании с 12 июля проходят выборы среди парламентариев — членов Консервативной партии, за них голосуют коллеги по фракции. Голосование в парламенте идет в несколько туров, после этого оно продолжится по почте и будет продолжаться до осени. Имя нового главы партии, который автоматически станет премьер-министром страны, огласят 5 сентября. На этот пост претендуют глава МИД Великобритании Элизабет Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

Джонсон по-прежнему остается главой британского правительства, он покинет пост 5 сентября после оглашения имени своего преемника. Премьер объявил об отставке с обоих постов 7 июля на фоне скандалов и отставок членов кабмина.

С начала спецоперации Джонсон три раза посещал Украину и встречался с Зеленским. В последний раз он сделал это 24 августа — в День независимости страны. До этого Джонсон приезжал в Киев 9 апреля и 17 июня. Также британский премьер посещал столицу Украины 1 февраля.

В конце июня РБК подсчитал на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), что Великобритания с начала спецоперации выделила Украине $1,7 млрд военной, $1,5 млрд финансовой и $400 тыс. гуманитарной помощи. Эти данные не учитывают более поздние поставки и транши, в том числе передачу беспилотников для поиска мин, $18,3 млн на поддержку украинских беженцев в Польше и внутренне перемещенных лиц и др.