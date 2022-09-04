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Трасс пообещала представить план по борьбе с ростом цен на электричество

Глава МИД и кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания в течении первой недели представит план по борьбе с ростом цен на электричество. Об этом она сообщила The Daily Telegraph.

«Если я буду избрана, я планирую на первой неделе работы моей администрации определить немедленные действия в отношении счетов за электричество и энергетических поставок», — заявила министр.

Трасс добавила, что британские власти должны принимать «тяжелые решения, чтобы гарантировать, что мы не будем оказываться в этом положении каждую осень и зиму». Она также сообщила, что министр финансов ее офиса объявит о мерах снижения налоговой нагрузки на подданных Великобритании в сентябре.

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В Великобритании с 12 июля проходят выборы среди парламентариев — членов Консервативной партии, за них голосуют коллеги по фракции. Голосование в парламенте идет в несколько туров, после этого оно продолжится по почте и будет продолжаться до осени. Имя нового главы партии, который автоматически станет премьер-министром страны, огласят 5 сентября. Оппонентом Трасс на выборах является бывший министр финансов Риши Сунак.

Цены на электричество в Европе растут на фоне рекордной жары и антироссийских санкций, нарушивших цепочки поставок.

Ранее газета The Sun со ссылкой на источники сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы на случай протестов из-за резкого роста цен на электроэнергию и роста числа преступлений. К середине августа долг жителей Великобритании за электроэнергию достиг рекордных £1,3 млрд.

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Британский энергетический регулятор Ofgem в конце августа предупредил, что с 1 октября в стране стоимость электроэнергии вырастет на 80%, средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс), писал Reuters.

Теги
энергокризис Великобритания Лиз Трасс рост цен электричество
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