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Трасс пообещала сперва позвонить Зеленскому в случае избрания премьером

Трасс намерена сразу пообещать Зеленскому выиграть «битву за будущее», если ее изберут британским премьер-министром. Она заверила, что Лондон будет выделяться в мире и станет «сдерживать авторитарных лидеров»
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

В случае избрания главы британского МИДа Лиз Трасс премьер-министром, первый звонок на этом посту будет сделан президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением поддержки. Об этом Трасс заявила в статье для The Daily Telegraph.

«Мое послание ему будет очень ясным: Великобритания сделает все, что может, чтобы помочь Украине выиграть битву за ее будущее», — написала она.

Трасс пообещала тесно сотрудничать с союзниками Лондона для полного обеспечения Киева необходимым вооружением и оснащением, заверив также, что намерена ввести новые санкции против России. По ее словам, она координировала бы «знаменательные международные усилия в сторону восстановления Украины при помощи нового плана Маршалла».

«Как премьер-министр я сделаю так, что Великобритания будет выделяться на мировой арене. Мы будем сдерживать авторитарных лидеров и потенциальных агрессоров при помощи смелости наших убеждений. Вместе мы победим в новой эре свободы, суверенитета и самоопределения», — подчеркнула Трасс.

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Трасс вместе с бывшим канцлером Казначейства Риши Сунаком вышла в финальный раунд выборов среди парламентариев — членов Консервативной партии. Победитель станет главой тори и новым премьер-министром Великобритании. Имя нового премьера станет известно 5 сентября.

Оба кандидата заявляли о намерениях продолжить оказывать Украине военно-техническую помощь без прямого вмешательства королевства в конфликт. Трасс отметила, что Украина не входит в НАТО, на нее не распространяются положения о коллективной обороне, а потому было бы «неправильно напрямую размещать британские войска и ресурсы» в этом регионе для защиты поставок зерна. Она при этом указала, что Лондон первым направил вооружение Киеву и поддерживал наиболее жесткие санкции против Москвы.

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По словам министра, Великобритании следует добиться поражения России на Украине. «Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный как на поражение [президента России Владимира] Путина на Украине, так и на развитие экономики», — подчеркнула глава британского МИДа.

Трасс отмечала, что западным странам следует убедиться в том, что «Россия будет вытеснена с Украины». Запад также должен усилить переговорную позицию украинских властей, поддержав их на переговорах с Россией, говорила она.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Лиз Трасс Великобритания

Владимир Зеленский

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