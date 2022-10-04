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Совфед одобрил законы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья

Законы предусматривают внесение в российское законодательство изменений, связанных с увеличением количества субъектов до 89. Путин обещал, что жители новых регионов стали гражданами России навсегда
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Совет Федерации на заседании 4 октября одобрил федеральные конституционные законы о принятии в состав России четырех новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Ранее верхняя палата также одобрила заключенные с этими регионами договоры о присоединении.

Проекты конституционных законов внес в Госдуму президент России Владимир Путин 2 октября, депутаты приняли их накануне.

В документах говорится, что регионы после присоединения к России сохранят названия Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Эти названия будут добавлены в ст. 65 Конституции России, где перечислены все субъекты Российской Федерации.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

ДНР и ЛНР согласно законам войдут в состав России в «границах, установленных конституциями на день их образования», Херсонская и Запорожская области — в границах, «существовавших на день принятия в Российскую Федерацию». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне указал, что страна «продолжит советоваться с населением» Запорожской и Херсонской областей по вопросу границ.

Государственным языком в Донецкой и Луганской народных республиках будет русский, со дня принятия новых регионов в состав России жители этих территорий приобретают российское гражданство. Уехавшие же за границу смогут определиться с гражданством в течение месяца, рассказали в российском МИДе. «Так же, как и по Крыму было», — подчеркнул замминистра Евгений Иванов.

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В республиках Донбасса, а также на занятых российскими войсками территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы. По утверждению властей этих территорий, присоединение к России поддержали 99,23% избирателей в ДНР, 98,42% — в ЛНР, 87,05% — на Херсонщине и 93,11% — в Запорожье.

После объявления результатов Путин подписал договоры с главами территорий о присоединении к России на правах новых субъектов, а Госдума 3 октября ратифицировала эти документы. «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», — заявил президент.

Украина считает проведение референдумов незаконным, аналогичного мнения придерживаются, в частности, ООН, Евросоюз, США, Турция и Сербия. «Это фикция, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой», — заявил американский президент Джо Байден. Поддержку действиям России выразили власти Северной Кореи.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Совфед присоединение к России Запорожская область Херсонская область ДНР ЛНР
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