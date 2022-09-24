Турция заявила, что не признает итоги референдумов

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын напомнил о позиции Анкары по Крыму, которая отказывается считать его частью России

Турция не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью NTV.

«Наша позиция по Донецку и Луганску такая же, как и по Крыму. Мы не признаем референдумы, которые хочет провести Россия. Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал Калын.

Он назвал Турцию «единственной страной», которая стремится положить конец военным действиям на Украине.

Турецкая сторона неоднократно заявляла, что не признает присоединение Крыма к России в 2014 году. В частности, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган называл возвращение полуострова Украине необходимым для защиты территориальной целостности страны. Российская сторона, в свою очередь, считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.

В ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей 23 сентября одновременно начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября.

Жители республик Донбасса должны ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение ДНР и ЛНР в состав России. Населению подконтрольных российским войскам частей Запорожской и Херсонской областей предстоит ответить: поддерживают ли они выход этих регионов из состава Украины, образование их как самостоятельных государств и присоединение к России.

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Наибольшая явка, как утверждают власти, в ДНР — 23,64%.

Президент Владимир Путин уже заверил, что российская сторона поддержит «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, целью которой он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. При этом он утверждал, что российская сторона не намерена оккупировать украинскую территорию.

Украинский лидер Владимир Зеленский еще в начале августа называл проведение референдумов условием для выхода из переговоров с Россией.

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявили, что никогда не признают итоги референдумов, и выразили готовность принять дополнительные меры в отношении России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами, «оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус территории Украины».