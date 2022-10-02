Путин внес в Думу проекты законов о присоединении к России новых регионов
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав страны, сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.
«Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Закреплены важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении жителей новых территорий. В частности, будут признаны документы об образовании и засчитан трудовой стаж», — говорится в сообщении.
До 1 июня 2023 года на новых территориях будут сформированы органы власти. Вооруженные силы этих регионов войдут в состав ВС России.
Жители смогут получить гражданство России, подав заявление и принеся присягу.
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