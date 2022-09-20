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Боррель предупредил о новых санкциях ЕС из-за референдумов в Донбассе
Жозеп Боррель
Евросоюз рассмотрит дополнительные ограничения против России в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Россия, ее политическое руководство, а также все задействованные в этих «референдумах» и других нарушениях международного права на Украине будут привлечены к ответственности, также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России», — предупредил Боррель.
ЕС остается непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призывает Россию вывести войска, добавил глава дипломатии Евросоюза.
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