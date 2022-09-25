Сербия отказалась признать итоги референдумов в Донбассе
Сербия не признает итоги референдумов о присоединении к России украинских территорий, заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович, его слова приводятся на сайте МИДа.
По его словам, с одной стороны, Белград в соответствии с Уставом ООН и принципами и нормами международного права не может признать результаты этих референдумов.
«С другой стороны, это полностью противоречило бы нашим национальным интересам, нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ», — сказал Селакович.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о присоединении к России. Президент Владимир Путин уже заверил, что российская сторона поддержит «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».
Признавать итоги отказались Украина и другие страны. Государства G7 осудили проходящие голосования и пригрозили подвергнуть Москву дополнительным санкциям. Отдельно против присоединения к России украинских регионов выступили США и ЕС и также предупредили о последствиях для Москвы.
Об отказе признавать результаты референдумов заявила и Турция, которая придерживается такой же позиции в отношении Крыма.
Глава белорусского МИДа Владимир Макей, в свою очередь, сказал, что республика «признает Россию». «Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — пояснил он.