Сербия отказалась признать итоги референдумов в Донбассе

Белград не может признать результаты референдумов в соответствии с Уставом ООН и международным правом, а также приверженностью принципу нерушимости границ

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Сербия не признает итоги референдумов о присоединении к России украинских территорий, заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович, его слова приводятся на сайте МИДа.

По его словам, с одной стороны, Белград в соответствии с Уставом ООН и принципами и нормами международного права не может признать результаты этих референдумов.

«С другой стороны, это полностью противоречило бы нашим национальным интересам, нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ», — сказал Селакович.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о присоединении к России. Президент Владимир Путин уже заверил, что российская сторона поддержит «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

Признавать итоги отказались Украина и другие страны. Государства G7 осудили проходящие голосования и пригрозили подвергнуть Москву дополнительным санкциям. Отдельно против присоединения к России украинских регионов выступили США и ЕС и также предупредили о последствиях для Москвы.

Об отказе признавать результаты референдумов заявила и Турция, которая придерживается такой же позиции в отношении Крыма.

Читайте на РБК Pro Pro Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Статьи Pro Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации Инструкции Pro Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Статьи Pro Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Инструкции Pro Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов Инструкции Pro Работа будет: кому из айтишников не грозит увольнение из-за роботов Работа будет: кому из айтишников не грозит увольнение из-за роботов Статьи Pro Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи

Глава белорусского МИДа Владимир Макей, в свою очередь, сказал, что республика «признает Россию». «Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — пояснил он.