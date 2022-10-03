Госдума приняла законы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья

Федеральные конституционные законы предусматривают образование в России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В составе страны будет 89 субъектов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутаты Госдумы единогласно приняли федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Президент Владимир Путин накануне внес в Госдуму четыре соответствующих законопроекта, они рассматривались сразу и в первом чтении, и в целом. После голосования в Думе все поступят на утверждение в Совете Федерации.

Video

В принятых документах говорится, что регионы после присоединения к России сохранят названия Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Эти названия будут добавлены в ст. 65 Конституции России, где перечислены все субъекты Федерации. Регионы войдут в границах, существовавших «на день их образования и принятия в Российскую Федерацию», указывается в проектах.

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединятся в границах бывших украинских областей. В то же время Херсонская область войдет в состав с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия «продолжит советоваться с населением» Запорожской и Херсонской областей по вопросу границ.

Читайте на РБК Pro Pro Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Инструкции Pro Метод помидора или таск-трекинг: как следить за таймингом на работе Метод помидора или таск-трекинг: как следить за таймингом на работе Статьи Pro В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов Статьи Pro Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Статьи Pro В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций Статьи Pro Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали Статьи Pro Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Инструкции Pro Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев Инструкции

Государственным языком в Донецкой и Луганской народных республиках будет русский. В законопроектах о принятии Запорожской и Херсонской областей языковой статус не прописывается. Со дня принятия новых регионов в состав России те, кто постоянно проживает на территориях (или кто проживал ранее, но выехал в РФ), приобретают российское гражданство.

До 1 июня 2023 года на территориях появятся органы федеральных ведомств. В течение переходного периода, до 1 января 2026-го, в регионах должна быть налажена работа прокуратуры и судов.

Конституционные законы были приняты на основании результатов референдумов, прошедших в четырех регионах с 23 по 27 сентября, деклараций об их независимости и предложений о принятии в состав России. По итогам голосований, в ЛНР за вхождение в состав России высказались 98,42% избирателей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

В понедельник, 3 октября, Госдума также ратифицировала договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Договоры между Россией и этими регионами были подписаны в Кремле 30 сентября.