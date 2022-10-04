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МИД призвал уехавших из новых регионов выбрать гражданство за месяц

МИД: находящиеся за рубежом жители новых регионов должны определиться с гражданством
Многие жители новых регионов России уже стали ее гражданами, эту работу ускорят, заверили в МИДе. Госдума ранее постановила, что те, кто постоянно проживаете на этих территориях, приобретают российское гражданство
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Находящиеся за рубежом «выходцы» из присоединенных к России ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей должны в течение месяца решить, принимать ли им российское гражданство. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

«Так же, как и по Крыму было: в течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — подчеркнул замминистра.

Темы выдачи российских паспортов будут ускоренными, добавил Иванов. Он также отметил, что многие на новых территориях уже стали гражданами России, теперь эту работу активизируют.

Что важно знать про законы о присоединении четырех регионов к России
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

В конце сентября на контролируемых российскими войсками территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы, голосование также провели в ЛНР и ДНР. Как сообщали власти, в Запорожье за присоединение к России высказались 93,11% избирателей, на Херсонщине — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.

Президент Владимир Путин затем подписал договоры с главами территорий о присоединении к России на правах новых субъектов, 3 октября Госдума ратифицировала эти документы, а также приняла конституционные законы о присоединении новых регионов. С этого дня те, кто постоянно проживает на территориях (или кто проживал ранее, но выехал в Россию), приобретают российское гражданство.

Присоединение Крыма к России произошло в 2014 году на основании результатов референдумов, итогов которых не признали Украина и большинство стран мира. Результаты голосования в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР также не будут признаны, пообещали в США, Турции, СербииЕвросоюзе и ООН. При этом присоединение регионов к России поддержали власти Северной Кореи.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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