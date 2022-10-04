МИД призвал уехавших из новых регионов выбрать гражданство за месяц

Многие жители новых регионов России уже стали ее гражданами, эту работу ускорят, заверили в МИДе. Госдума ранее постановила, что те, кто постоянно проживаете на этих территориях, приобретают российское гражданство

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Находящиеся за рубежом «выходцы» из присоединенных к России ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей должны в течение месяца решить, принимать ли им российское гражданство. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

«Так же, как и по Крыму было: в течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — подчеркнул замминистра.

Темы выдачи российских паспортов будут ускоренными, добавил Иванов. Он также отметил, что многие на новых территориях уже стали гражданами России, теперь эту работу активизируют.

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В конце сентября на контролируемых российскими войсками территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы, голосование также провели в ЛНР и ДНР. Как сообщали власти, в Запорожье за присоединение к России высказались 93,11% избирателей, на Херсонщине — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.

Президент Владимир Путин затем подписал договоры с главами территорий о присоединении к России на правах новых субъектов, 3 октября Госдума ратифицировала эти документы, а также приняла конституционные законы о присоединении новых регионов. С этого дня те, кто постоянно проживает на территориях (или кто проживал ранее, но выехал в Россию), приобретают российское гражданство.

Присоединение Крыма к России произошло в 2014 году на основании результатов референдумов, итогов которых не признали Украина и большинство стран мира. Результаты голосования в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР также не будут признаны, пообещали в США, Турции, Сербии, Евросоюзе и ООН. При этом присоединение регионов к России поддержали власти Северной Кореи.