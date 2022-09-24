Байден исключил признание итогов референдумов в Донбассе

Джо Байден пригрозили России издержками при вхождении в ее состав частей Украины

Президент США назвал проведение референдумов о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также подконтрольных ей территорий Херсонской и Запорожской областей «фикцией» и пригрозил дополнительными экономическими издержками для России

США никогда не признают присоединение к России украинских территорий, заявил президент Джо Байден, его слова приводятся на сайте Белого дома.

«Российские референдумы [о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также подконтрольных ей территорий Херсонской и Запорожской областей] — это фикция, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций», — считает Байден.

Он пообещал вместе с союзниками и партнерами подвергнуть Россию дополнительным экономическим издержкам.

Кроме того, американский лидер заверил Киев, что Вашингтон продолжит оказывать ему помощь.

Похожее заявление, осуждающее референдумы, сделали страны G7 (помимо США это Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония). По их мнению, они не имеют юридической силы и не легитимны.

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В ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей 23 сентября одновременно начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября.

Президент Владимир Путин уже пообещал поддержать «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

Украинский лидер Владимир Зеленский еще в начале августа называл проведение референдумов условием для отказа Киева от переговоров с Москвой.