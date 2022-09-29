Эрдоган заявил, что Путин после референдумов «сделает то, что задумал»

Власти Турции ранее заявили, что не признают итогов голосований в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Эрдоган пообещал обсудить этот вопрос с Путиным, но усомнился в возможности переубедить российского президента

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Darko Bandic / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Анкары повлиять на российского лидера Владимира Путина по вопросу прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал обсудить этот вопрос в телефонном разговоре с Путиным 29 сентября, передает Anadolu.

Однако турецкий лидер отметил: «Путин, которого я знаю, сделает то, что задумал». Эрдоган «хотел бы, чтобы референдумов не было», но, по его мнению, этот вопрос нужно решать дипломатическим путем.

Референдумы прошли с 23 по 27 сентября. В Херсонской области, согласно официальным результатам, за присоединение к России проголосовали 87% жителей, в остальных трех регионах — более 90%. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник и глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо попросили Путина рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России.

Зеленский предупреждал, что ему не о чем будет разговаривать с Путиным, если Москва признает итоги референдумов. В свою очередь, российский президент еще до объявления результатов голосования обещал, что Россия поддержит решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Турция не признает итоги волеизъявления на подконтрольных российским войскам территории, предупреждал представитель президента страны Ибрагим Калын.

Накануне Эрдоган заявил, что 29 сентября свяжется с Путиным. «Референдум в четырех городах (имеются в виду ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. — РБК) приносит неприятности. <...> Я хотел бы завтра подробно обсудить эти вопросы с Путиным», — сообщил он.