Кремль решил советоваться с жителями Херсона и Запорожья по границам
Границы Запорожской и Херсонской областей после их вхождения в состав России будут определены в соответствии с мнением жителей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«ЛНР и ДНР — границы 2014 года. Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал он (цитата по ТАСС).
30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их вхождении в состав России. После этого документы поступили на проверку в Конституционный суд. Он признал их соответствующими Основному закону страны.
Теперь новые конституционные законы должны одобрить Государственная дума и Совет Федерации. После этого новые регионы будут внесены в ст. 65 Конституции, где перечислены все субъекты федерации.
В базе Госдумы уже появились проекты этих законов. В частности, о границах говорится следующее: «Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».
Те же формулировки указаны в договорах с ДНР, ЛНР и Херсонской областью.
По факту российские силы контролируют почти всю территорию Херсонской области и ЛНР, южную и центральную часть Запорожской области (но не столицу региона), и чуть более половины ДНР.