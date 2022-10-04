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МИД КНДР поддержал присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья к России

Северная Корея поддержала присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья к России

Северная Корея поддерживает включение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, передает Reuters.

По его словам, референдумы на данных территориях были проведены законно в соответствии с уставом ООН. Однако США придерживаются «двойных бандитских стандартов», чтобы сохранить свое собственное превосходство, добавил он, комментируя резолюцию США, осуждающую референдумы на территориях, контроль над которыми Киев потерял в ходе боевых действий.

«Чтобы сохранить неоспоримый «однополярный мир», США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и нарушают их законные права, злоупотребляя Советом Безопасности ООН», — сказал Чо Чхоль Су.

Что важно знать про законы о присоединении четырех регионов к России
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Власти ДНР, ЛНР и главы военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей проводили референдумы о присоединении к России 23–27 сентября. 30 сентября президент Владимир Путин подписал с руководством этих регионов договоры об их вхождении в состав страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с российской стороной, пока страну возглавляет Путин. Ранее он обещал, что Киев вернет утраченные территории.

США, Канада, Великобритания, Турция, страны ЕС отказались признать присоединение двух республик и двух областей к России. По их мнению, данный шаг идет вразрез с нормами международного права.

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