Что важно знать про законы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Что важно знать про законы о присоединении четырех регионов к России

Госдума одобрила законы об образовании в составе России новых субъектов. Что предусматривают документы и на каких условиях регионы присоединяются к России — в материале РБК

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Госдума одобрила в первом чтении и в целом федеральные конституционные законы о принятии в Россию и образовании в ее составе четырех новых субъектов — Донецкой и Луганской народной республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Завтра на заседании законы рассмотрят в Совете Федерации.

Границы, гражданство и статус украинского языка

Согласно законопроектам названия регионов после присоединения к России останутся неизменными: Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области — наименования добавят в ст. 65 Конституции России, где перечисляются все субъекты. Регионы войдут в границах, существовавших «на день их образования и принятия в Российскую Федерацию», указывается в проектах. Как пояснил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединятся в границах бывших украинских областей. В то же время Херсонская область войдет в состав с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, добавил он.

«Что касается Херсонской области, то ее границы определяются административными границами области, в которые в соответствие с указами военно-гражданской администрации Херсонской области от 20 сентября были включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа, а также Снигиревский район Николаевской области», — сказал депутат на заседании Думы 3 октября.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия «продолжит советоваться с населением» Запорожской и Херсонской областей по вопросу границ.

Государственным языком в Донецкой и Луганской народных республиках будет русский. В законопроектах о принятии Запорожской и Херсонской областей языковой статус не прописывается. Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский язык может остаться в статусе официального, как в Крыму, а власти не собираются запрещать его использование. В ответ глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас пояснил, что «никакого статуса официального у украинского языка не будет». «Представитель местной администрации скоро разберется, что никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать госязык есть только у республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже», — сказал он.

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Со дня принятия новых регионов в состав России граждане, постоянно проживающие на территориях (или ранее проживавшие, но выехавшие в РФ), приобретают российское гражданство. Для этого им нужно принести присягу. Жители — граждане Украины могут написать заявление о нежелании в нем состоять: украинское гражданство прекращается со дня подачи такого заявления, следует из проектов. Все заявившие о нежелании освобождаются от обязанности подавать уведомление о наличии у них гражданства Украины.

Органы власти и выборы

Выборы в законодательные органы регионов пройдут в сентябре 2023 года. До этого их функции исполняет ранее сформированные народные советы Донецкой и Луганской народных республик. В то же время в Запорожской и Херсонской областях за правовое регулирование до выборов будут отвечать врио губернаторов — их акты не должны противоречить Конституции, а также устанавливать налоги и сборы.

Президент Владимир Путин должен назначить врио глав Запорожской и Херсонской областей в течение десяти дней со дня принятия регионов в состав России (отсчет идет с 30 сентября). Затем эти врио сформируют местные правительства. В ближайшее время новые субъекты смогут назначить своих представителей в Совет Федерации: от ДНР и ЛНР войдут по два сенатора, а от Запорожской и Херсонской областей — сначала по одному, от исполнительных органов. При этом общероссийский запрет об обязательном закрытии счетов в заграничных банках на вновь назначенных сенаторов распространяться не будет, указано в законопроектах.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин заявлял, что депутаты от новых субъектов могут появиться в Госдуме только после соответствующих выборов в 2026 году. По словам депутата, до этого времени работать там будут «депутаты разных фракций, которые будут туда назначены». Совет Государственной думы на заседании 3 октября утвердил депутатов-координаторов по работе с новыми российскими субъектами. В ЛНР Госдуму будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин, в Запорожской области — Андрей Красов, в Херсонской — Глеб Хор.

До 1 июня 2023 года на территориях появятся органы федеральных ведомств. В течение переходного периода, то есть до 1 января 2026-го, должна быть налажена работа прокуратуры и судов. При этом особенности применения уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного российского законодательства во время переходного периода будут определяться федеральным законом.

Лица, который ранее занимали госдолжности, будут иметь преимущественное право поступления на службу при наличии у них российского гражданства, указывается в проектах.

Документы и соцгарантии

В России без дополнительного подтверждения будут актуальны ряд документов, которые действовали на территориях до их присоединения, например подтверждающие трудовой стаж, право на получение пособий, документы об образовании, лицензии (за исключением банковских и некредитных финансовых операций). Действительными будут также бумаги о праве жителей на недвижимое имущество: до 1 января 2028 года их нужно будет предоставить для госрегистрации в едином реестре.

Граждане регионов также имеют право на получение пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат, указывается в проектах. До 1 марта 2023 года на территориях планируется создать территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования.

Налоги и бюджет

Российское законодательство о налогах и сборах станет применяться в новых субъектах с 1 января 2023 года. Однако в случае если организация или ИП подаст заявление о внесении в реестр юрлиц, оно начнет действовать со дня появления информации в реестре. До нового года установлением и взиманием налогов будут заниматься местные органы власти. Затем начнет действовать российское бюджетное законодательство.

До 1 января 2024 года ранее зарегистрированные в регионах кредитным организациям разрешается проводить банковские операции, не противоречащие законодательству России. В этот же период они могут получить лицензию Центробанка.

Денежной единицей на территориях будет рубль, до 31 декабря текущего года расчеты возможны и в гривнах. Однако выплаты сотрудникам госучреждений, уплата налогов и сборов, получение пенсии будут только в рублях.

С будущего года в регионах начнет действовать законодательство в сфере госзакупок, но до 2028-го акты местных органов власти (по согласованию с правительством России) могут установить особый способ выбора поставщика при закупках работ по инженерным изысканиям, капитальному и текущему ремонту, содержанию автомобильных дорог. При закупках по строительству у единственного поставщика до 2028 года цену контракта будет устанавливать правительство.

На территории образуемых субъектов до 1 января 2028 года устанавливается специальный режим регулирования градостроительной деятельности, далее процессы такой деятельности будут приведены в соответствие с российским градостроительным кодексом.

Энергетика и недра

Органы власти новых регионов могут определить перечень организаций (по согласованию с федеральным органом исполнительной власти), которым право пользования недрами на территории может быть предоставлено без проведения аукционов. До 1 января 2027 года разработка месторождений организациями из перечня может проходить как в процессе, так и по завершении геологического изучения недр. При составлении банка полезных ископаемых будут учитываться документы, выданные органами Украины.

В отношении Запорожской области в проект закона включены положения о безопасном использовании атомной энергии. Наряду с действующим законодательством президентом и правительством в отдельных областях могут устанавливаться особенности использования этой энергии.

До 2028 года на территориях новых субъектов также применяется российское законодательство по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.