Генсек ООН Гутерриш: вхождение в Россию новых территорий не будет иметь юридической силы

Гутерриш заявил, что присоединение Донбасса не будет иметь законной силы

Референдумы на утраченных Украиной территориях проведены «вне рамок украинского правового и конституционного поля», заявил Гутерриш. Путин ранее подчеркнул, что Россия поддержит их итоги и не отдаст «близких людей на растерзание»

Вхождение ДНР и ЛНР, а также подконтрольных российским войскам территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической силы и «заслуживает осуждения», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, Россия как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН «несет особую ответственность за соблюдение устава» этой организации. «Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что ООН заняла однозначную позицию относительно прошедших референдумов. «Мы полностью привержены суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и в соответствии с резолюциями ООН», — заявил генеральный секретарь.

Он добавил, что референдумы на утраченных Украиной территориях были проведены «в условиях продолжающегося вооруженного конфликта» и «вне рамок украинского правового и конституционного поля». «Их нельзя назвать настоящим выражением народной воли», — подчеркнул Гутерриш.

Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской области и Запорожской области Украины проводились с 23 по 27 сентября.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит итоги голосования. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. <...> То решение о своем будущем, которое примут большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал он в обращении к россиянам.

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А замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что «референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости». «Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — заявил он.

Договоры о включении новых территорий в состав России Путин подпишет 30 сентября. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета нацбезопасности страны. Киев считает прошедшие референдумы незаконными и обвиняет Москву в попытке аннексии. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, также отказались признать прошедшее голосования и начали готовить новые санкции.