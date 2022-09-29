Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 16:29
Владелец «Эвертона» обсудил продажу клуба с соратниками Дональда Трампа Спорт, 21:05
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 21:03
В Зимбабве назвали Россию братом по оружию в борьбе с санкциями Политика, 21:01
Гутерриш заявил, что присоединение Донбасса не будет иметь законной силы Политика, 21:00
Путин заявил Эрдогану о «беспрецедентной диверсии» на «Северных потоках» Политика, 20:54
Эрдоган попросил Путина «дать миру шанс» Политика, 20:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:43
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 20:41
Покинувшая Россию синхронистка Давыдова решила уволиться из федерации Спорт, 20:34
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 20:27
Путин потребовал исправить «все ошибки», допущенные при мобилизации Политика, 20:27
США хотят стать главным модератором переговоров Армении и Азербайджана Политика, 20:10
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 20:03
МВД опровергло обвинения хакера в пропаже часов за $100 тыс. Общество, 19:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Гутерриш заявил, что присоединение Донбасса не будет иметь законной силы

Генсек ООН Гутерриш: вхождение в Россию новых территорий не будет иметь юридической силы
Референдумы на утраченных Украиной территориях проведены «вне рамок украинского правового и конституционного поля», заявил Гутерриш. Путин ранее подчеркнул, что Россия поддержит их итоги и не отдаст «близких людей на растерзание»

Вхождение ДНР и ЛНР, а также подконтрольных российским войскам территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической силы и «заслуживает осуждения», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, Россия как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН «несет особую ответственность за соблюдение устава» этой организации. «Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что ООН заняла однозначную позицию относительно прошедших референдумов. «Мы полностью привержены суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и в соответствии с резолюциями ООН», — заявил генеральный секретарь.

Он добавил, что референдумы на утраченных Украиной территориях были проведены «в условиях продолжающегося вооруженного конфликта» и «вне рамок украинского правового и конституционного поля». «Их нельзя назвать настоящим выражением народной воли», — подчеркнул Гутерриш.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской области и Запорожской области Украины проводились с 23 по 27 сентября.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит итоги голосования. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. <...> То решение о своем будущем, которое примут большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал он в обращении к россиянам.

Читайте на РБК Pro
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Pro
Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Dan Mullan / Getty Images «Любознательные люди — исчезающий вид»: почему мы все реже задаем вопросы
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции

А замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что «референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости». «Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — заявил он.

Договоры о включении новых территорий в состав России Путин подпишет 30 сентября. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета нацбезопасности страны. Киев считает прошедшие референдумы незаконными и обвиняет Москву в попытке аннексии. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, также отказались признать прошедшее голосования и начали готовить новые санкции.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Референдум Антониу Гутерриш ООН Украина Военная операция на Украине Россия ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
Материалы по теме
Молдавия отказалась признавать итоги референдумов в Донбассе
Политика
Эрдоган заявил, что Путин после референдумов «сделает то, что задумал»
Политика
Премьер Канады анонсировал новые санкции против России из-за референдумов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter