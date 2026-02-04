Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ

Трехсторонние переговоры продлятся два дня. Новый раунд, как и предыдущий, пройдет в закрытом режиме. Позиции российской и украинской сторон, возможные темы обсуждения и детали встречи — в материале РБК

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В Абу-Даби проходит новый раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. Предыдущая встреча в трехстороннем формате состоялась там же 23 и 24 января. Обсуждения ведутся в закрытом режиме.

Что известно о новой трехсторонней встрече

Переговоры продлятся два дня: 4 и 5 февраля. Состав своих делегаций перед вторым раундом стороны официально не обнародовали. Известно, что российскую переговорную группу, как и в прошлый раз, возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Главой украинской делегации остался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Также во встрече примет участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Изначально второй раунд встреч по мирному урегулированию был запланирован на 1 февраля, но его перенесли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что потребовалась «дополнительная стыковка графиков трех сторон». «Работа сегодня начнется, по времени — это участники делегаций регулируют на месте, в зависимости от готовности делегаций. Это будут трехсторонние переговоры. Это будет рабочая группа по вопросам безопасности», — рассказал пресс-секретарь президента.

Накануне встречи глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что украинская сторона «фундаментально переосмыслила» то, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться. «Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнерами. Сегодня же существует четкое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность», — сказала она Politico.

Днем ранее Financial Times сообщила, что Украина, США и страны Европы согласовали многоуровневый план поддержки будущего мирного соглашения. Источники газеты утверждают, что в случае «постоянных нарушений Россией» мирного соглашения США и Европа договорились дать «скоординированный военный ответ». План предусматривает, что минимальный срок, в который будут приняты ответные меры, — 24 часа. Речь идет о дипломатическом предупреждении и ответных действиях украинской армии.

Главная тема переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам прошлого переговорного раунда заявил, что ключевой темой остаются территории. Эту точку зрения разделяет и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, решить территориальные вопросы удастся только при прямом контакте с президентом Владимиром Путиным.

В Кремле согласились, что территории действительно являются ключевой темой, но отметили: на повестке есть множество других вопросов. В частности, как указывал помощник президента Юрий Ушаков, с российской стороной никто не согласовывал гарантии безопасности.

Путин отмечал, что Донбасс является «исторической территорией» России, которую она вернет военным или другим путем. Киев категорически отказывается идти на уступки в вопросе территориальных претензий. США тем временем предлагали сделать в регионе свободную экономическую зону, эту идею Украина сразу отвергла.

Президент Украины также комментировал сообщения о возможном «обмене территориями» с Россией в рамках мирного плана. Зеленский заявил, что ему не выдвигали подобные условия напрямую. «Я слышал об этом от отдельных политиков, но не от президента Трампа. Понимаю, что безопасность имеет свою цену, и вопрос в том, какую именно», — сказал он.

Накануне переговоров президент США Дональд Трамп сообщил, что дела по урегулированию конфликта на Украине идут очень хорошо. Зеленский в свою очередь заявлял, что Украина готова к «реальным шагам». «Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира», — сообщил президент. Однако вместе с этим признавал, что переговоры находятся на сложной стадии.

Временное «энергетическое перемирие»

Трамп лично просил Путина в конце января о прекращении ударов по Украине на неделю из-за сильных морозов. В Кремле подтвердили, что республиканец призвал воздержаться от ударов по Киеву на неделю до 1 февраля «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров». Зеленский также говорил, что договоренности были достигнуты посредническими усилиями США. Он назвал эту меру «деэскалационными шагами».

Позже глава Белого дома заявил, что Москва сдержала свое обещание. Несмотря на это, Киев обвинил Москву в нарушении договоренностей. Минобороны России неоднократно отчитывалось об атаках на объекты энергетической инфраструктуры Украины, «используемые в интересах ВСУ».

3 февраля украинский лидер провел совещание с военными и предупредил, что Киев пересмотрит работу переговорной группы после ударов по Украине. О каких именно изменениях идет речь, он не уточнил.

Материал дополняется