 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Мирный план по Украине
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в следующих переговорах России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Они приедут в Абу-Даби в среду, 4 февраля. Сами переговоры должны продлиться два дня, сообщали ранее в Кремле.

Изначально второй раунд встреч по мирному урегулированию украинского конфликта был запланирован на 1 февраля, но его перенесли, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что потребовалась «дополнительная стыковка графиков трех сторон».

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Политика
Марк Рютте и Владимир Зеленский

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что на будущих переговорах Уиткоффа и Кушнера не будет. Он говорил, что встреча будет «в двустороннем формате» между Москвой и Киевом, но представители Вашингтона могут принять в ней участие. Однако позднее Axios сообщил, что спецпосланник американского лидера все же приедет в Абу-Даби.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров в ОАЭ состоялся 23–24 января, он проходил «в максимально закрытом режиме». Стороны назвали переговоры конструктивными; по словам Уиткоффа, встреча показала, «что Россия работает над обеспечением мира на Украине».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Теги
Персоны
Стив Уиткофф Джаред Кушнер Белый дом Кэролайн Левитт
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Материалы по теме
Зеленский изменит подход к переговорам после удара России
Политика
Песков подтвердил даты переговоров в Абу-Даби
Политика
Axios узнал, что Уиткофф примет участие в переговорах Москвы и Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
Сына Каддафи убили в ходе боев в Ливии Политика, 22:14
Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу Политика, 22:12
В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла Политика, 22:08
Иранские катера попытались остановить танкер США в Ормузском проливе Политика, 22:07
Актриса стала фигуранткой дела после попытки защитить с ножом сына Общество, 22:04
Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева Политика, 21:59
Сибига заявил, что Киев предложил поправки в устав МАГАТЭ Политика, 21:58
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Главу ФИФА Инфантино внесли в базу данных сайта «Миротворец» Спорт, 21:57
СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ Спорт, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Зимнего Кубка РПЛ с тремя удалениями Спорт, 21:47
В трех странах начали расследования после публикаций файлов Эпштейна Общество, 21:21
Карлсен проиграл российскому шахматисту из-за пределов топ-600 рейтинга Спорт, 21:21
Чемпионка Европы Крамаренко получила нейтральный статус Спорт, 21:16