Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в следующих переговорах России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Они приедут в Абу-Даби в среду, 4 февраля. Сами переговоры должны продлиться два дня, сообщали ранее в Кремле.

Изначально второй раунд встреч по мирному урегулированию украинского конфликта был запланирован на 1 февраля, но его перенесли, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что потребовалась «дополнительная стыковка графиков трех сторон».

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что на будущих переговорах Уиткоффа и Кушнера не будет. Он говорил, что встреча будет «в двустороннем формате» между Москвой и Киевом, но представители Вашингтона могут принять в ней участие. Однако позднее Axios сообщил, что спецпосланник американского лидера все же приедет в Абу-Даби.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров в ОАЭ состоялся 23–24 января, он проходил «в максимально закрытом режиме». Стороны назвали переговоры конструктивными; по словам Уиткоффа, встреча показала, «что Россия работает над обеспечением мира на Украине».